Дефолта не будет: Киев выпросил у МВФ новую программу сотрудничества

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, комментируя встречу президента Владимира Зеленского с представителями миссии МВФ. Новая программа будет подготовлена за время парламентских выборов.

Программа помощи от МВФ stand-by, которая была подписана еще при Петре Порошенко, также будет действовать и дальше. При этом все обязательства, которые были взяты на себя Радой и украинским правительством, должны быть выполнены.

В соответствии с действующей программой, рассчитанной на 14 месяцев, Киев имеет возможность получить 3,9 миллиардов долларов. В конце 2018 года Украина получила первый транш, который составил 1,4 миллиарда долларов. Как отмечала глава Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, в июне ожидается получение следующего транша.

Миссия МВФ, находившаяся на Украине, сделала оценку проводимых в стране реформ. Теперь дело за советом директоров Фонда, который должен принять соответствующее решение.

"Мы будем ждать результатов посещения Украины самой миссией, но важно следующее: сотрудничество продолжается, это важно как для граждан Украины, так и для инвесторов", — приводит слова Александра Данилюка "112 Украина".

Напомним, недавно украинских олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию Financial Times заявил, что Украине выплачивать долги Фонду вовсе не обязательно. Надо поступить, "как в Греции": объявить дефолт и на этом "закрыть" вопрос кредита. "Это пример для Украины", - заявил Коломойский.

Олигарх уверен в том, что "гражданам Украины" надо отдохнуть от реформ, "навязанных МВФ", мол, именно поэтому они и проголосовали за Зеленского. И в том случае, если новый президент продолжит слушать советы Запада, "он кончит так же, как Порошенко".