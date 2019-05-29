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Дефолта не будет: Киев выпросил у МВФ новую программу сотрудничества
29 мая 2019, 02:54 • 31 • В мире
Киев рассчитывает продолжить свои отношения с МВФ и подготовить новую программу сотрудничества. Дефолта не будет, а благодаря поддержке Международного валютного фонда Украина "получит дополнительный толчок к развитию".
Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, комментируя встречу президента Владимира Зеленского с представителями миссии МВФ. Новая программа будет подготовлена за время парламентских выборов.
Программа помощи от МВФ stand-by, которая была подписана еще при Петре Порошенко, также будет действовать и дальше. При этом все обязательства, которые были взяты на себя Радой и украинским правительством, должны быть выполнены.
В соответствии с действующей программой, рассчитанной на 14 месяцев, Киев имеет возможность получить 3,9 миллиардов долларов. В конце 2018 года Украина получила первый транш, который составил 1,4 миллиарда долларов. Как отмечала глава Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, в июне ожидается получение следующего транша.
Миссия МВФ, находившаяся на Украине, сделала оценку проводимых в стране реформ. Теперь дело за советом директоров Фонда, который должен принять соответствующее решение.
Напомним, недавно украинских олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию Financial Times заявил, что Украине выплачивать долги Фонду вовсе не обязательно. Надо поступить, "как в Греции": объявить дефолт и на этом "закрыть" вопрос кредита. "Это пример для Украины", - заявил Коломойский.
Олигарх уверен в том, что "гражданам Украины" надо отдохнуть от реформ, "навязанных МВФ", мол, именно поэтому они и проголосовали за Зеленского. И в том случае, если новый президент продолжит слушать советы Запада, "он кончит так же, как Порошенко".
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