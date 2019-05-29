Дефолт Украины объявит окружной суд: Украинского банкира не удивили странные колебания курса гривны

Решение о дефолте Украины может принять не руководство страны, а какой-нибудь окружной административный суд. Так считает украинский банкир Сергей Фурса, который прокомментировал происходящие в стране странные события.

Эксперт обратил внимание на то, что столичный суд отменил решение Нацбанка Украины об исключении аудиторской компании "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. До этого ее представители якобы не могли выявить связи между лицами, которые были задействованы в процессе кредитования ПриватБанка олигарха Игоря Коломойского.

Суд также пытается надавить на регулятора, ограничив полномочия первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Учитывая это, Фурсу не удивляет наметившееся падение курса гривны.

"И вы еще удивляетесь, почему падает гривна? Дефолт в Украине может объявить не правительство, не президент и не парламент, а какой-нибудь окружной административный суд", - отметил он.

Фото: facebook.com/sergey.fursa