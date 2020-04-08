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Дефолт, протесты и введение ЧП - это ближайшее будущее Украины

08 апреля 2020, 18:35  •  161 • Украина

Более 50% экспертов считают вероятным введение на Украине чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19. Кроме того, по их мнению, высока вероятность неплатёжеспособности Украины и объявления дефолта по внешним обязательствам, а также массовых митингов и протестов.

Об этом сегодня, 8 апреля во время онлайн-брифинга по случаю презентации нового проекта Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива «Политический квартал: январь-март 2020» рассказал политический аналитик фонда Андрей Сухарина.

По его словам, 51% экспертов уверены, что в течение ближайших трех месяцев в стране может быть введено чрезвычайное положения для борьбы с эпидемией коронавируса.

42% респондентов считают высокой вероятность неплатежеспособности Украины и объявления дефолта по внешним обязательствам, а также массовых митингов и протестов.

Также, по мнению экспертов, в ближайшие три месяца, скорее всего, не произойдет формирование нового антикризисного правительства (так считает 35% опрошенных), маловероятно и фактическое признание ЛДНР и начало прямых переговоров с их представителями (33%), а также отставка президента Украины (23%).

Сухарина также рассказал, что в рамках исследования оценивалась эффективность деятельности президента, так как новое правительство работает еще недолго.

«Мы просили экспертов оценить эффективность деятельности президента Зеленского по шкале от 1 до 5, где 1 – очень плохо и неэффективно, а 5 – очень эффективно», – сообщил Андрей Сухарина.

«В разных сферах мы получили разные оценки, но они преимущественно низкие», – добавил эксперт.

Относительно нейтральными, по его словам, можно назвать оценки, касающиеся коммуникации с обществом и борьбы с COVID-19. Деятельность по урегулированию конфликта на Донбассе оценена на 1,9 баллов.

«Самая плохая ситуация – с кадровой политикой. Кадровая политика президента оценена на 1,5, что является очень низким показателем», – сообщил аналитик.

Опрос был проведен Фондом с 26 марта по 1 апреля. Всего опрошено 58 экспертов.

«Политический квартал» – это новый проект Фонда «Демократические инициативы». Его целью является исследование и мониторинг, насколько эффективно украинское правительство, украинский президент осуществляют свою деятельность, а также формулирование прогнозов и тенденций – что ожидает Украину в будущем.

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