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Дефолт близко
26 июня 2018, 01:24 • 34 • Карикатуры
В американском конгрессе предупредили, что огромный долг и значительные госрасходы ведут США к серьезному кризису. При этом на решение проблемы у Вашингтона осталось менее десяти лет.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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