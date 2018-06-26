Дефолт близко

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В американском конгрессе предупредили, что огромный долг и значительные госрасходы ведут США к серьезному кризису. При этом на решение проблемы у Вашингтона осталось менее десяти лет.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий