Дефицитный ресурс минует США: Китай нашёл чем ответить на торговую войну Вашингтона

Китайская сторона может ответить на развязанную США торговую войну приостановкой поставок редкоземельных металлов. Об этом пишет агентство "Синьхуа".

Китай является основным поставщиком редкоземельных элементов, которые критически важны при производстве широкого спектра потребительских товаров и электроники. При этом в 2014-2017 годах Соединённые Штаты импортировали из КНР 80% от своих потребностей в редких ресурсах.

"Китай подтвердил свои намерения придерживаться многовекторности и пытался избежать торговой войны, которая наносит ущерб общественным интересам. Но в случае необходимости Китай может разыграть много карт", - указано в статье.

Непосредственно главный редактор издания Global Time Ху Сицзинь со ссылкой на свои источники сообщает о том, что Пекин всерьёз рассматривает возможность ограничения экспорта редкоземельных элементов в США.

"Китай может также принять другие контрмеры в будущем", - добавил он в соцсетях.

Напомним, власти США внесли в чёрный список компанию Huawei, обвинив её в деятельности, якобы представляющей угрозу нацбезопасности страны. После этого Google и ряд других компаний заявили о прекращении сотрудничества с китайским гигантом.

