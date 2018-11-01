«Дефицит мотивации»: с какими проблемами сталкивается Германия при модернизации армии

В Германии снова заговорили о низком уровне технического оснащения вооружённых сил страны. Согласно статистике, приведённой статс-секретарём бундесвера Петером Таубером, менее 40% техники, принятой на вооружение в прошлом году, было готово к эксплуатации. Немецкая армия уже не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией. К примеру, в 2017-м ВМС временно лишились всего подводного флота из-за нехватки запчастей. Эксперты считают, что отчасти ответственность за такое положение дел в бундесвере лежит на министре обороны Урсуле фон дер Ляйен, которая якобы использует свой пост для продвижения по карьерной лестнице. Впрочем, аналитики отмечают, что существует ряд других причин, по которым руководство государства не спешит наращивать оборонные расходы.

Почти две трети техники, поставленной в прошлом году на вооружение армии ФРГ, находилось в неисправном состоянии. Такую статистику привёл парламентский статс-секретарь бундесвера Петер Таубер в ответ на запрос депутата от Левой партии Матиаса Хёна. Соответствующий документ оказался в распоряжение агентства DPA. В оборонном ведомстве Германии признали, что из 97 поставленных на вооружение в 2017 году единиц боевой техники могут эксплуатироваться только 38, что составляет 39% от общего количества.

В бундесвере надеются довести этот показатель хотя бы до 70%.

«Мы по-прежнему считаем, что промышленность обязана как можно скорее достичь обговорённых показателей», — говорится в ответе Петера Таубера.

Самые серьёзные нарекания у военных вызвали БМП Puma и военно-транспортные самолёты Airbus A400M.

Из 71 поставленной в прошлом году бундесверу Puma лишь 27 оказались пригодны для ведения боевых действий, из восьми самолётов A400M неисправными оказались четыре. Из четырёх истребителей Eurofighter только один оказался без дефектов.

Ещё хуже обстоят дела с состоянием вертолётов: из семи NH90 пригодными к эксплуатации оказались четыре, а из семи Eurocopter Tiger — вообще только два.

БТР Puma в Абу-Даби

© Bundeswehr / Flickr

Коэффициент технической неготовности

Как отмечают эксперты, проблемы технического обеспечения армии давно стали предметом оживлённых дискуссий в Германии.

«Коэффициент технической готовности по разным статьям вооружений бундесвера, приводимый даже в официальных отчётах, поражает воображение — настолько он бывает низким. Например, по некоторым новейшим образцам вертолётов дело иногда доходило до того, что армия не располагала ни одной исправной машиной», — рассказал в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский.

Стоит отметить, что работы над созданием упомянутой в ответе Петера Таубера БМП Puma начались ещё в 1996 году. В 2015-м машина была поставлена на вооружение, однако после этого её пришлось долго дорабатывать.

К примеру, оказалось, что на скорости более 50 км/ч тормоза машины работают ненадёжно, поэтому уже первые поставленные БМП пришлось срочно модернизировать. Кроме того, в результате многочисленных доработок Puma стала весить на 10 тонн больше, чем планировалось изначально. Впоследствии у БМП был выявлен ещё один дефект: у машин первых серий выпуска протекала крыша.

Были сложности и с другой сухопутной бронетехникой. Так, в 2014 году стало известно о неисправности половины бронеавтомобилей Boxer (всего на тот момент в распоряжении бундесвера находилось 189 таких машин).

Для переброски БМП и другой бронетехники был предназначен новый военно-транспортный самолёт Airbus A400M, принятый на вооружение в 2010 году. Хотя пилоты бундесвера отмечают удобство эксплуатации машины, этот плюс сводится на нет постоянными поломками. В среднем из всего парка A400M в полной боевой готовности сейчас находится 40—60% машин. При этом A400M является сегодня единственной альтернативой для американских C-160 Transall, которые ранее составляли основу парка военно-транспортной авиации ФРГ, но уже почти выработали свой ресурс.

Не располагает бундесвер и достаточным количеством истребителей.

По информации журнала Der Spiegel, из 129 истребителей Eurofighter, стоящих на вооружении немецких ВВС, только восемь готовы к выполнению боевых задач. При этом арсенала ракет класса «воздух — воздух», которым располагает бундесвер, достаточно для оснащения только четырёх самолётов.

Серьёзные неисправности зафиксированы и у военных самолётов Tornado, разработанных в 1970-е годы европейскими оборонными компаниями. Сейчас из оставшихся на вооружении ВВС ФРГ 86 машин этого типа в строй могут встать только 30, да и то с оговорками.

Существуют проблемы и в ВМС.

В конце прошлого года стало известно о выходе из строя всего подводного флота Германии, представленного на тот момент шестью дизельными субмаринами.

Как заявил тогда журналистам представитель немецких ВМС капитан Йоханнес Думрезе, кризисная ситуация сложилась из-за дефицита запчастей и недостаточного финансирования.

Военнослужащие бундесвера

© Bundeswehr/Flickr

В середине октября газета Welt am Sonntag сообщила об отказе бундесвера принять на вооружение новые образцы автоматического стрелкового оружия. Военных не устроили результаты испытаний всех моделей, предложенных производителями. Теперь компании должны исправить выявленные недочёты и представить обновлённые модели оружия.

«Сравнительные испытания показали, что ни одно из предложенных изделий не удовлетворяет требованиям со стороны заказчика», — подчеркнули в Федеральном ведомстве по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw).

О необходимости найти замену штурмовой винтовке G36 в Министерстве обороны ФРГ задумались ещё в 2015 году. Такое решение было принято главой ведомства Урсулой фон дер Ляйен. Оснований для этого было достаточно: у G36, разработанной немецкой компанией Heckler & Koch, были выявлены такие существенные недочёты, как, например, снижение точности стрельбы при экстремальных температурах. Ранее военнослужащие также жаловались на несовершенство прицела винтовки.

Как это ни странно, страна с одной из наиболее развитых экономик оказалась не в состоянии в полной мере обеспечить своих военных и обмундированием. В апреле 2018 года уполномоченный бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханс-Петер Бартельс раскритиковал военное руководство за перебои в снабжении армии. Речь, в частности, шла о зимней одежде, недостаток которой испытывали немецкие военнослужащие. Также военным не хватает палаток, приборов ночного видения и бронежилетов, об этом ранее сообщала Deutsche Welle со ссылкой на доклад бундесвера.

Особенно ярко проявляются проблемы в связи с расширением зарубежного контингента ФРГ, считают эксперты. Такую точку зрения, в частности, высказал в интервью изданию Cicero бывший советник канцлера Германии по военным вопросам Эрих Вад.

При этом Берлин не спешит сокращать военные миссии бундесвера за рубежом — в настоящее время порядка 4000 немецких солдат проходят службу в составе 17 международных контингентов на территории Африки, Азии, а также на Ближнем Востоке и в Европе.

Политические цели министра

Следует отметить, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен последовательно настаивает на необходимости увеличить оборонный бюджет страны, ей уже удалось пролоббировать значительный рост военных расходов. Только с 2013 по 2017 год военный бюджет ФРГ вырос на 17%, в 2018-м траты бундесвера составят €39 млрд. В июне глава ведомства запросила у бундестага ещё €15 млрд до 2021 года, а также дополнительно €10 млрд на 2022-й. Отчасти этот запрос был удовлетворён: в 2019 году оборонный бюджет Германии достигнет уже €43 млрд.

Однако, по мнению экспертов, глава бундесвера делает недостаточно для того, чтобы вывести немецкую армию на новый уровень.

По мнению Виктора Мураховского, Урсула фон дер Ляйен порой больше озабочена вопросами гендерного равенства в вооружённых силах или же вопросами международной политики, чем вопросами модернизации вооружений.

«В руководстве бундесвера сейчас не видно той фигуры, которая действительно занималась бы вопросами боевой подготовки, укомплектованности и технической готовности военной техники», — пояснил эксперт.

Подобную точку зрения в интервью RT высказал военный эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Федеральный министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, 20 августа 2018 года

© Bundeswehr/Martin Stollberg/Flickr

«Урсула фон дер Ляйен — в первую очередь политик. Она очень хотела стать преемницей Ангелы Меркель, поэтому использовала и продолжает использовать свой пост в политических целях, — считает эксперт. — В отличие от целого ряда своих предшественников, которые относились в военному портфолио очень технократично, Урсула фон дер Ляйен ставит во главу угла свою карьеру».

Отметим, что в октябре прокуратура Берлина начала расследование в отношении главы оборонного ведомства, об этом сообщило издание Der Spiegel. Урсулу фон дер Ляйен подозревают в злоупотреблении помощью коммерческих консультантов, на чьи услуги министр, предположительно, тратила ежегодно по €70 млн. Указывается, что в вопросах модернизации армии оборонное ведомство также полагалось на мнения частных специалистов. Кроме того, прокуратуре предстоит проверить сведения о том, что бундесвер отдавал заказы некоторым исполнителям в обход тендера.

Нежелание тратиться

Впрочем, уровень развития немецкой армии зависит не только от управленческих талантов руководства бундесвера, но и от ряда объективных факторов, считают эксперты.

«После окончания холодной войны ФРГ хотела получать так называемые дивиденды мира и последовательно сокращала траты на оборону. Второй момент связан с психологическими, историческими аспектами: в германском обществе популярны пацифистские настроения и критическое отношение к армии. В целом общество не хочет тратиться на военные нужды, и это тоже накладывает свой отпечаток», — пояснил Руслан Пухов.

Преувеличивать серьёзность проблем, которые есть сейчас у бундесвера, тоже не стоит: с похожими трудностями сталкиваются и другие армии. Просто где-то о них предпочитают не распространятся, а в Германии об этом говорят открыто. Но это не единственная особенность ФРГ. Например, здесь не принято выделять оборонную промышленность в отдельный комплекс, как это делается в ряде стран, включая Россию, пояснил Руслан Пухов.

«У оборонки в Германии нет никаких привилегий в глазах общества. Отношение к ней со стороны федерального правительства тоже не отличается особым пиететом», — добавил эксперт.

По большому счёту, у немцев есть основания для столь спокойного отношения к вопросам армии, полагают специалисты. Объективно, сегодня у Германии нет ни территориальных споров, ни предпосылок для вооружённого конфликта с какими-либо государствами — дальними или сопредельными.

«Возможно, свою роль играет и простое отсутствие мотивации: положа руку на сердце, сложно ответить на вопрос, для чего в современных условиях Германии может понадобиться очень мощная армия», — подвёл итог Виктор Мураховский.