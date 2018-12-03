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«Дефицит логики»: как глава Пентагона обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы

03 декабря 2018, 04:09  •  57 • В мире
Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что Россия якобы пыталась вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые состоялись в начале ноября. В то же время Мэттис не привёл никаких примеров и доказательств своих слов. При этом ранее американские спецслужбы заявили, что у них нет данных о попытках взломать избирательную инфраструктуру США, а советник Дональда Трампа Джон Болтон назвал выборы «самыми защищёнными». По мнению экспертов, сейчас республиканцы, к которым относится глава Пентагона, пытаются оправдать потерю большинства в палате представителей и действуют методами демократов. Уже два года по инициативе Демократической партии ведётся расследование «российского вмешательства» в президентские выборы.
 
Reuters
 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии, заявил о попытках Москвы повлиять на итоги недавних выборов в конгресс. По утверждению министра, накануне голосования российская сторона якобы пыталась вмешаться в электоральные процессы. 

Как пояснил глава Пентагона, он не знает, возросла ли угроза со стороны России, но уверен, что отношения между странами ухудшились за последние два года, в частности из-за того, что действия Москвы противоречат «вводящим в заблуждение» заявлениям российской стороны. По словам главы американского оборонного ведомства, Кремль «мутит воду с нашими выборами», однако каким образом это происходит, Мэттис не пояснил и никаких доказательств не представил.

«По примеру демократов»

Промежуточные выборы состоялись в США 6 ноября, по итогам голосования были избраны 35 членов сената из 100, а также все члены палаты представителей (435 человек).

Кроме того, состоялись выборы 39 губернаторов штатов и территорий, а также выборы в законодательные собрания ряда регионов.

По итогам выборов республиканцы смогли укрепить позиции в сенате, а демократы получили большинство в палате представителей.

На фоне продолжающегося расследования «российского вмешательства» в избирательную кампанию 2016 года, которое ведётся командой спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовка к промежуточным выборам 2018 года прошла в достаточно напряжённой обстановке.

В январе 2018 года Майкл Помпео, занимавший тогда пост директора ЦРУ, заявил о том, что российская сторона якобы попытается вмешаться в предстоящие выборы, но добавил, что спецслужбы постараются этого не допустить. 

В Москве подобные обвинения отвергают уже на протяжении нескольких лет. Как заявил в интервью американскому каналу NBC президент России Владимир Путин, российская сторона не только не вмешивается в выборы на территории других государств, но и не поощряет подобные действия.

По словам спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских, сейчас на Западе сложилась такая обстановка, когда человека, который не выдвинет против России хотя бы какое-то обвинение, просто не поймут, «как будто он говорит на другом языке». 

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, заявление, сделанное Мэттисом, имеет медийную направленность и вряд ли основывается на каких-то фактах.

  • Reuters

«Так как республиканцы проиграли выборы в палату представителей, им нужно как-то объяснить свои неудачи, поэтому они действуют по примеру демократов. Российская сторона не имеет влияния на американских избирателей, поэтому местные политики могут вбрасывать любой бред, связанный с Москвой», — пояснил эксперт в интервью RT.

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По словам Брутера, эти обвинения выглядят странно даже с точки зрения обычной логики: если бы Москва могла и хотела оказать влияние на американскую политику, она бы просто сделала так, чтобы некоторые американские политики стали лояльны по отношению к России.

«Но нет, мы постоянно вмешиваемся и постоянно ошибаемся — так всё выглядит, если исходить из высказываний политиков, которые пытаются ликвидировать дефицит логики «методом Псаки», — подчеркнул Брутер.

Вместе с тем доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков считает, то в последние месяцы члены администрации Трампа, которые считались наиболее радикальными, сейчас становятся более договороспособными. В частности, речь идёт о советнике президента США по национальной безопасности Джоне Болтоне, который выразил готовность к переговорам с Москвой.

«Зато Мэттис прежде проявлял себя как более умеренный политик, а сегодня мы наблюдаем явные метаморфозы. Не исключено, что это связано с неприятной ситуацией, в которой оказался Трамп при постоянном давлении на него из-за «связей с Россией». Однако Болтон и Трамп хотят сделать российскую тематику менее токсичной, чтобы спокойно продвигать свои проекты», — пояснил Иван Цветков.

Влияние вместо вмешательства

Промежуточные выборы 2018 года прошли без анонсированного американскими политиками «вмешательства» России. 8 ноября Джон Болтон констатировал, что выборы стали «самыми защищёнными» в истории Штатов.

«Я горжусь предпринятыми федеральным правительством усилиями в связи с тем, что прошедшие промежуточные выборы стали самыми защищёнными в истории», — написал Болтон в Twitter.

В свою очередь, министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кирстен Нильсен заявила, что силовики не получили свидетельств внешнего влияния на избирательную систему.

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Аналогичные данные ранее представил журналистам и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ Георгий Церетели, который назвал недавние американские выборы «конкурентными и свободными». Он также заявил, что на момент 7 ноября специалисты ОБСЕ не зафиксировали никаких случаев вмешательства, включая использование социальных сетей.

Спецслужбы США также не обнаружили никаких признаков попыток взломов избирательной системы в преддверии голосования 6 ноября. Об этом говорится в совместном заявлении глав ФБР, Минюста, Национальной разведки и Министерства внутренней безопасности США.

«На этот момент у нас нет свидетельств взлома нашей национальной инфраструктуры для голосования, который мог бы помешать голосованию, изменить число голосов или подорвать возможность подсчитать голоса», — говорится в совместном заявлении ведомств.

  • Reuters

Впрочем, по словам авторов документа, американским гражданам всё равно не стоит расслабляться, так как внешние силы, включая Россию, не оставляют попыток повлиять на настроения в американском обществе и взгляды избирателей. Для этого «противники» США якобы распространяют дезинформацию и занимаются пропагандой в социальных сетях, говорится в заявлении представителей силовых ведомств.

Не найдя никаких доказательств в пользу версии о «российских хакерах», американские политики делают сегодня акцент на гипотезе, согласно которой Москва якобы влияет на общественное мнение США с помощью «дезинформации», распространяемой в социальных сетях и СМИ. Например, именно этой теме посвящён вышедший недавно трёхсерийный фильм The New York Times под названием Operation Infektion. Как уверяют его авторы, Москва распространяла дезинформацию в американском обществе с середины прошлого века, а основные принципы этой тактики были сформулированы ещё КГБ. 

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По мнению Владимира Брутера, эти обвинения выглядят не более правдоподобно, чем обвинения в организации хакерских атак. Дело в том, что повлиять на результаты выборов в США нельзя ни за счёт кибервмешательства, ни путём пропаганды в социальных сетях, утверждает эксперт.

«Хакеры не могут подменить результаты голосования, так как это сразу станет заметно тем, кто заведует базами данных. Предполагать подобное просто смешно», — подчеркнул Владимир Брутер.

Что же касается интернет-пропаганды, то она является повсеместным явлением, но влиять на выборы с помощью социальных сетей со стороны тоже невозможно.

  • Reuters

«О каких ботах вообще может идти речь применительно к промежуточным выборам, если даже независимые кандидаты, прекрасно осведомлённые об интересах жителей того или иного округа изнутри, не могут набрать больше 3—4% голосов? Что уж говорить о каких-то иностранных группах в соцсетях! Разговоры, что они могут реально повлиять на общественное мнение в США, — это сказки. Повлиять на предпочтения электората такими методами невозможно ни в одной стране мира», — уверен Владимир Брутер.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Марк Десолнье внёс на рассмотрение конгресса законопроект, согласно которому предлагается разработать меры борьбы с интернет-ботами. По замыслу конгрессмена, власти должны выбрать критерии, по которым будут выявляться такие аккаунты и их влияние на общественный дискурс. Но при этом правительство должно также продвигать «идею защиты принципов свободы слова в интернете».

Тактика запугивания

Под прицелом американских властей оказались не только интернет-пользователи, но и СМИ. 9 ноября в аэропорту Вашингтона был задержан главный редактор англоязычного информационного агентства USA Really Александр Малькевич. Как он впоследствии рассказал, представители ФБР почти полтора часа допрашивали его о «российском вмешательстве» в американскую избирательную кампанию.

  • Александр Малькевич
  • РИА Новости
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Ранее, 19 октября, американский Минюст предъявил обвинение российской гражданке Елене Хусяйновой. В США её обвиняют в причастности к подготовке вмешательства в американские выборы 2016 и 2018 года.

«Россиянка Елена Алексеевна Хусяйнова вступила в сговор, который является частью российской кампании влияния, чтобы вмешаться в демократию США», — заявил помощник генерального прокурора Джон Демерс. 

По версии американской стороны, занимая должность главного бухгалтера в компании Project Lakhta, Хусяйнова отвечала за финансирование «продвижения новостных сообщений в социальных сетях». Средства на эту деятельность якобы поступали от российского бизнесмена Евгения Пригожина. В Минюсте США уверены в том, что деятельность Хусяйновой была направлена на дискредитацию политического руководства США и всей политической системы страны.

По мнению Владимира Брутера, американское руководство использует довольно жёсткие методы борьбы с альтернативной точкой зрения, несмотря на заявления о «свободе слова» в США.

«Речь идёт о том, чтобы за счёт достаточно жёсткого давления запугать всех, кто мог бы донести альтернативную точку зрения. Такой подход уже был продемонстрирован в историях вокруг Джулиана Ассанжа и Марии Бутиной. И фактическое давление протекает в предельно жёсткой форме, какие бы заявления ни звучали в публичном поле», — подытожил Владимир Брутер.

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