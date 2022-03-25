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Дефицит горчицы, подсолнечного масла и рыбы: Запад застонал от санкций против России

25 марта 2022, 22:05  •  299 • В мире
Запад ввёл санкции против России, но сам же от них и застонал. Эксперты предрекают колоссальные проблемы. Уже наметился дефицит горчицы, подсолнечного масла и рыбы.
Жителей Германии предупредили о грядущем дефиците горчицы. Выяснилось, что 80% семян ввозилось из России. В этом году сажать будет просто нечего.
Во французских магазинах покупатели дерутся за подсолнечное масло. Производители говорят открыто: перебои с поставками произойдут уже скоро. Из-за ситуации на Украине и санкций против России французские производители остались без 40% от необходимого им объёма сырья. И альтернатив просто нет.
Европейская ассоциация производителей растительных масел и муки (FEDIOL) прогнозирует истощение резервов нерафинированного подсолнечного масла в Евросоюзе через 4-6 недель. Вероятнее всего, дефицит отразится и на поставках в розничные магазины.
Любимая англичанами закуска Fish&Chips из народного блюда вполне может стать деликатесом. Издание Daily Express пишет, что почти треть белой рыбы, а именно пикши и трески, поставлялась именно из России. Кроме того, перебои с импортом зерна значительно увеличат стоимость теста и панировочных сухарей.
"Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана Б просто нет", - заявил президент национальной федерации производителей рыбы Эндрю Кук.
По подсчётам экспертов, больше 30% всех Fish&Chips-пабов в стране закроются в течение года.
Проблемы не только с продуктами. В Финляндии каждая пятая газета печаталась на русской бумаге. Цены на сырьё выросли значительно: было 390 евро за тонну, теперь 670. В стране есть и свой бумажный завод, но там сейчас забастовка.
"У нас вскоре могут возникнуть большие проблемы", - констатировал исполнительный директор "Союза СМИ" Финляндии Юкка Холмберг.

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