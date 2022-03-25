Дефицит горчицы, подсолнечного масла и рыбы: Запад застонал от санкций против России

Запад ввёл санкции против России, но сам же от них и застонал. Эксперты предрекают колоссальные проблемы. Уже наметился дефицит горчицы, подсолнечного масла и рыбы.

Жителей Германии предупредили о грядущем дефиците горчицы. Выяснилось, что 80% семян ввозилось из России. В этом году сажать будет просто нечего.

Во французских магазинах покупатели дерутся за подсолнечное масло. Производители говорят открыто: перебои с поставками произойдут уже скоро. Из-за ситуации на Украине и санкций против России французские производители остались без 40% от необходимого им объёма сырья. И альтернатив просто нет.

Европейская ассоциация производителей растительных масел и муки (FEDIOL) прогнозирует истощение резервов нерафинированного подсолнечного масла в Евросоюзе через 4-6 недель. Вероятнее всего, дефицит отразится и на поставках в розничные магазины.

Любимая англичанами закуска Fish&Chips из народного блюда вполне может стать деликатесом. Издание Daily Express пишет, что почти треть белой рыбы, а именно пикши и трески, поставлялась именно из России. Кроме того, перебои с импортом зерна значительно увеличат стоимость теста и панировочных сухарей.

"Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана Б просто нет", - заявил президент национальной федерации производителей рыбы Эндрю Кук.

По подсчётам экспертов, больше 30% всех Fish&Chips-пабов в стране закроются в течение года.

Проблемы не только с продуктами. В Финляндии каждая пятая газета печаталась на русской бумаге. Цены на сырьё выросли значительно: было 390 евро за тонну, теперь 670. В стране есть и свой бумажный завод, но там сейчас забастовка.

"У нас вскоре могут возникнуть большие проблемы", - констатировал исполнительный директор "Союза СМИ" Финляндии Юкка Холмберг.