Дефицит единства: почему Хорватия пообещала отозвать своих военных из НАТО в случае российско-украинского конфликта

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что отзовёт хорватских военных из контингента НАТО в Восточной Европе, если между Россией и Украиной начнётся вооружённый конфликт. Политик возложил ответственность за кризис на востоке Европы на Вашингтон, который, по его словам, ведёт себя непоследовательно и опасно. Позиция хорватского лидера уже вызвала острую реакцию Киева — украинский МИД потребовал от Загреба «публичного опровержения». При этом участвовать в возможном конфликте на украинской территории не собираются и другие страны НАТО, такую возможность рассматривает пока лишь Чехия. По мнению экспертов, если боевые действия всё же будут спровоцированы, Киев останется без реальной поддержки «партнёров» — и некоторые украинские политики понимают это уже сейчас.

Хорватия отзовёт своих военнослужащих из контингента НАТО в Восточной Европе в случае начала конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Зоран Миланович, выступая в эфире национального телевидения.

«Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю за заявлениями, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — увеличивает своё присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это», — цитирует слова политика ТАСС.

Загреб не только не станет посылать своих военных в регион, но, напротив, «отзовёт всех, до последнего хорватского солдата» в случае эскалации, подчеркнул хорватский лидер.

Миланович отметил, что это решение связано не с Украиной или Россией, а обусловлено «динамикой американской внутренней политики, а именно Джо Байдена и его администрации». Хорватский лидер пояснил, что поддерживал приход к власти в США этой администрации, однако сейчас видит «непоследовательность и, по сути, опасное поведение» в вопросах международной безопасности со стороны Белого дома.

Президент Хорватии Зоран Миланович

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В Киеве отреагировали на слова хорватского президента. МИД Украины вызвал посла республики Аницу Джамич. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что высказывания Милановича «оскорбляют память украинцев, отдавших жизни ради европейского будущего» страны.

Министерство даже потребовало «публичного опровержения этих оскорбительных заявлений», а также подтверждения, что подобное не повторится в будущем.

«Заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды», — подчеркнули в украинском МИД.

По мнению директора Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ Тимофея Бордачёва, заявление президента Хорватии — лишь верхушка айсберга.

«Европейские политики прекрасно понимают, что Вашингтон просто пытается втянуть Европу в конфликт. Поэтому каждая европейская страна сейчас пытается вести собственную игру. Например, Германия и Франция пытаются держаться в стороне от этой истории, ну а президент Хорватии просто открыто высказал то, о чём сейчас думают многие», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Сохранение американской монополии»

Ранее стало известно о планах НАТО нарастить свои силына территории Восточной Европы из-за военного потенциала России на границе с Украиной.

«Союзники по НАТО приводят силы в состояние боеготовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации войск НАТО в Восточной Европе, усиливая таким образом возможности союзников к сдерживанию и обороне», — говорится в опубликованном на сайте НАТО сообщении.

В частности, Пентагон может направить в регион порядка 5 тыс. военных, такую информацию ранее распространили американские СМИ.

Приготовления ведутся в условиях пропагандисткой кампании, в центре которой находятся утверждения о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В Белом доме даже подготовили 18 сценариев действий на этот случай, о чём в середине января в интервью Financial Times заявила замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

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По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, США стараются использовать и европейских союзников по НАТО, и Украину для расширения своего влияния.

«Вся политика Белого дома направлена на сохранение американской монополии на принятие крупных геополитических решений Европой и другими американскими союзниками. А Россия мешает этим планам американского руководства, выступая против однополярного устройства мира. Именно для нанесения ущерба России США стараются создать на Украине зону управляемого хаоса, дестабилизировать обстановку», — отметил эксперт в комментарии RT.

При этом непосредственно вступать в потенциальный конфликт Североатлантический альянс не планирует, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

«НАТО не будет направлять свои боевые войска на Украину, но мы должны быть уверены в отсутствии недопонимания относительно нашей готовности и нашего обязательства защищать всех союзников, особенно в восточной части альянса», — сказал Столтенберг.

Ранее глава Белого дома Джо Байден также сообщал, что Вашингтон не станет направлять своих военных на Украину в случае вооружённой эскалации в регионе.

Не планирует воевать и Лондон.Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, отвечая на вопрос о том, будут ли британские военнослужащие направлены на Украину для выполнения боевых задач, заявила, что такая вероятность мала. Министр напомнила, что Лондон помогал в подготовке 50 тыс. украинских военнослужащих, а также поставил ВСУ оборонительные вооружения.

На днях вице-премьер Великобритании Доминик Рааб высказал аналогичную позицию. Политик назвал отправку британских войск «крайне маловероятным» событием.

«Но можем сообщить, что мы уже готовы и участвуем в программах подготовки, нацеленных на содействие украинцам в вопросах самообороны, это совершенно точно», — добавил он.

Как считает Тимофей Бордачёв, власти Великобритании пытаются спровоцировать войну между Россией и Украиной, оставшись при этом в стороне.

«Своим гражданам британские власти не могут предложить принять участие в таком конфликте — это явно в не в интересах страны», — добавил эксперт.

Йенс Столтенберг

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При этом Киев возлагает на Лондон особые надежды — ранее посол Украины в Соединённом Королевстве Вадим Пристайко заявил, что в случае военного конфликта Киев готов обратиться за прямой военной поддержкой к британскому руководству.

«Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории», — заявил дипломат в интервью украинскому телеканалу UATV.

При этом Пристайко отметил, что реальная война может стать катастрофой для Украины и «даже для России». Поэтому Киев хотел бы избежать прямой военной конфронтации, хотя это «может произойти».

В интервью Sky News украинский дипломат и вовсе заявил, что верит в скорое военное столкновение Украины и России.

«Я действительно верю, (что это произойдёт. — RT), это будет не первый раз. Мы будем сражаться до самой смерти; к сожалению, в нашей стране погибнет много людей, но мы постараемся одолеть как можно больше русских из тех, что придут», — заявил посол.

В случае развития подобного сценария вступить в войну на стороне Украины может Чехия — этого не исключила глава Минобороны республики Яна Чернохова.

«Если Чехию попросят прислать солдат на Украину, мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине», — сказала она в интервью Nezávislý Deník.

При этом в Берлине явно придерживаются иной позиции — по информации газеты The Wall Street Journal, ФРГ ранее заблокировала поставки вооружений германского производства из Эстонии на Украину.

Вадим Пристайко

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Это вызвало возмущение Киева, Вадим Пристайко жёстко раскритиковал Берлин за такой подход.

«В числе государств-членов НАТО Германия — последняя, от кого я бы ожидал таких заявлений; очень многие украинцы до сих пор помнят, что творила Германия в нашей части планеты, особенно на Украине. Она — последняя, от кого я бы стал выслушивать слова о том, что Украине нельзя иметь оружие», — заявил украинский посол.

Ранее глава германского МИД Анналена Бербок призвала «не смешивать» украинскую территорию с территорией стран НАТО.

«В такой критической ситуации крайне важно дифференцированно подходить к мерам. Как альянс мы солидарны с Украиной. Но нельзя здесь смешивать территорию альянса и Украину», — цитирует Бербок ТАСС.

Характерное заявление

При этом в Киеве не все разделяют пропагандистскую риторику о «российской угрозе». Так,секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обратился к СМИ с призывом не сеять панику и «сбавить накал».

По мнению Тимофея Бордачёва, в Киеве понимают, что, если украинская сторона начнёт военный конфликт в Донбассе или предпримет какие-то действия против России, «европейские страны постараются дистанцироваться от конфронтации по примеру Хорватии».

Секретарь СНБО Алексей Данилов

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Похожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов. По его словам, хотя Киев предъявляет претензии ФРГ и другим европейским странам за недостаточную поддержку, в действительности для Украины такая позиция европейских стран должна быть знаком, что украинская сторона останется один на один с Россией, если развяжет военный конфликт с ней.

И это несмотря на то, что сейчас США и их европейские партнёры, такие как Великобритания, ведут активную информационную кампанию, призванную оправдать военные действия Украины в Донбассе, добавил Шаповалов.