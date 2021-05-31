Дефицит бюджетов регионов РФ по итогам 2020 года достиг 676,6 млрд рублей

Сумма баснословная – такого в стране не было с 2006 года. Обеднение провинции списывают на пандемию: мол, с одной стороны, выросли социальные расходы, с другой – в регионах обрушилась экономика. Федеральный центр уже заверил, что придёт регионам на помощь, вот только деньги распределяются весьма странным образом.

О том, что в резком росте дефицита региональных бюджетов виноват вирус, первым упомянул Алексей Куд­рин. «Конечно, это связано и с тем, что расходы выросли на 15% в связи с антикризисными мероприятиями», – пояснил он, добавив, что нынешний год тоже не сулит ничего хорошего: регионы могут недополучить 62 млрд рублей от общего объёма запланированных доходов.

Впрочем, так ли обоснованно всё валить на пандемию? Безусловно, она крепко ударила по экономике – получать федеральные деньги пришлось даже регионам-донорам. Однако если вспомнить, то год назад Минфин сообщал: число субъектов РФ, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза – с 15 до 35. То есть долговая мина была заложена ещё давно.

КОНКРЕТНО

ТОП-5 регионов по размерам дотаций в 2020 году

- Республика Дагестан – 72,89 млрд рублей

- Республика Саха – 51,59 млрд рублей

- Камчатский край – 41,13 млрд рублей

- Чеченская Республика – 33,49 млрд рублей

- Алтайский край – 29,52 млрд рублей

Богатые стали бедными

По итогам 2020 года дефицитными оказались бюджеты уже 57 регионов. Причём многие потеряли до четверти (!) доходов. Что совсем печально – в наихудшей ситуации оказались те субъекты, которые всегда считали себя устойчивыми благодаря наличию сырьевиков-экспортёров, пополнявших казну налогом на прибыль. Но из-за коронакризиса спрос на энергоносители упал, отчего нефтяники Тюмени и угольщики Кузбасса остались без денег. Вместе с ними на голодный паёк сели и региональные бюджеты (в той же Тюменской области налог на прибыль обеспечивал 60% поступлений казны). Доходы Кемеровской области упали на 24 млрд рублей, Сахалинской области – на 14,5 млрд рублей. В целом из 20 регионов с самым большим дефицитом бюджета 14 оказались связаны с добычей угля или нефти. Показательная картинка зависимости страны от успешной работы экспортной трубы, не правда ли?

В этой ситуации было бы логично либо направить деньги на поддержку сырьевых регионов, чтобы они могли прийти в себя, либо сконцентрироваться на помощи самым слабым, которые без поддержки точно не проживут.

Пришли за деньгами

В этой связи регионам ничего не оставалось, как идти за деньгами в федеральный центр. Однако распределение трансфертов вызвало недоумение у экспертов. Так, лидером по величине межбюджетных трансфертов, по данным Forbes, стал Крым, которому досталось свыше 160 млрд рублей. Второе место занял Дагестан – свыше 130 миллиардов. Третье – почти 120 млрд рублей – Московская область. Четвёртое и пятое – Чечня и Якутия. Выбор выглядит странно. В нынешней ситуации было бы логичнее поддержать прежде всего сильных, чтобы они пришли в себя и стабилизировали обстановку. Потому понятно, отчего в список главных получателей помощи попали Московская область и Татарстан, но не совсем ясно, отчего в приоритете оказались Дагестан, где деньги пропадают, как в чёрной дыре, и Чечня, ежегодно получающая из Москвы гигантские деньги и перенёсшая пандемию в целом без особых потерь? Вот и профессор МГУ Наталья Зубаревич констатирует: фантастическую разницу в степени поддержки регионов логически объяснить нельзя. Например, Свердловская область потеряла 3,9 млрд рублей дохода, её расходы выросли на 51 млрд, но ей дали только 39 млрд рублей. А Сахалинской области и вовсе снизили объёмы поддержки. Может быть, дело не в логике, а в степени лоббистских усилий региональных глав и их покровителей? Хотя, полагает Зубаревич, причина, возможно, кроется в том, что трансферты выделяются не только Минфином, но и множеством министерств, и значимая часть этих средств идёт на выполнение нацпроектов. Так вот министерства просто выполняли загодя составленные планы, направляя деньги в регионы в заранее утверждённых пропорциях, без учёта того, сколько реально потеряли бюджеты. Можно ли это назвать продуманной политикой?