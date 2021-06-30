Defender, Evertsen, Ross: что происходит у берегов Крыма

Военно-морские силы США опровергли сообщения о походе эсминца USS Ross на Крым. Об этом они заявили в Twitter-аккаунте учений Sea Breeze, которые ведет 6-й американский флот.

«Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze», — говорится в сообщении.

К тексту прикреплены два фотоснимка эсминца, стоящего ночью у пирса. Незадолго до этого портал отслеживания судов Marine Traffic сообщил, что Ross вошел в российские территориальные воды у берегов Крыма на скорости 23 узла. Однако «вскоре ход был снижен до 12 узлов», и эсминец якобы сменил курс.

Учения Sea Breeze начались в Черном море 28 июня, они продлятся до 10 июля. В них участвуют более 30 кораблей и около 5 тыс. моряков и офицеров разных стран, среди которых Украина, США, Британия, Канада, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и прочие. В одесский порт USS Ross вошел 27 июня.

Голландский фрегат

Сообщения о рывке американского эсминца появились в Сети на фоне инцидента с голландским фрегатом Evertsen. Он 24 июня начал двигаться к Керченскому проливу, приблизившись к российской границе.

Однако в воздух были подняты истребители ВКС Су-30 и бомбардировщики Су-24, пролетевшие вдоль курса Evertsen.

Минобороны Нидерландов вскоре обвинило Россию в создании «небезопасной ситуации» — самолеты «пролетели слишком близко» к фрегату. Они несколько раз прошли на малой высоте мимо корабля. Согласно заявлению военного ведомства королевства, на борту фрегата возникли из-за этого перебои с электроникой.

«Evertsen имел полное право идти в данном направлении. Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые также без необходимости увеличивают риск несчастных случаев», — заявила нидерландская министр обороны Анк Бийлевельд-Схоутен. «Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — ответили в российском Минобороны.

Инцидент с «Защитником»

23 июня Минобороны РФ заявило, что эсминец ВМФ Великобритании HMS Defender («Защитник») нарушил российскую морскую границу у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Пограничники на корабле береговой охраны открыли предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, по данным российской стороны, «выполнил предупредительное бомбометание» по курсу британского эсминца. После этого HMS Defender покинул российские воды.

По мнению Лондона, эсминец мирно шел через территориальные воды Украины, не нарушая международное право. Российские же военные, считают их британские коллеги, проводили в районе учебные стрельбы.

«Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», — отметили в пресс-службе минобороны Соединенного Королевства.

Британский телеканал «Би-би-си» опубликовал репортаж, который корреспондент канала снимал на борту эсминца. На нем он разговаривает с экипажем. Моряки на HMS Defender вступают в переговоры с кораблем российской береговой охраны. Их предупреждают, что откроют огонь, если британцы не уйдут из российских вод.

На видео также слышны щелчки – по заявлению журналистов, это предупредительные выстрелы с российского корабля. В эфире канала дипломатический корреспондент Джеймс Лэндейл заявил, что близкое нахождение друг рядом с другом кораблей разных стран всегда опасно – есть риск ошибки или просчета, которые могут привести к трагическим последствиям. Однако обе стороны «весьма готовы к этому». HMS Defender мог пройти гораздо южнее, и решение о проходе корабля почти вплотную к Крыму явно было принято на самом верху, считает Лэндейл – чтобы «проверить решимость русских» и поддержать Украину.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что «Великобритания не признает российские претензии на эти воды, мы также не признаем обвинения со стороны Минобороны России о том, что HMS Defender допустил нарушение Конвенции ООН по морскому праву».

В Кремле инцидент с HMS Defender назвали провокацией. «Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.