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Defence24 назвал симптом краха "Американского мира". Без России не обошлось
30 августа 2021, 08:50 • 127 • Политика
Издание Defence24 считает, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией может оказаться ударом для США и крахом "Американского мира".
- сообщает польское издание Defence24.
Без России и тут, судя по версии издания, не обошлось. В публикации отмечается, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией может стать ударом для Соединённых Штатов.
Польские журналисты обращают внимание на то, что "с точки зрения Эр-Рияда русские во многих отношениях более привлекательный партнёр, чем американцы". Ведь Москва, в отличие от Вашингтона, не вводит политические ограничения, связанные с нарушениями прав человека. В США же иной подход. Как напоминает издание, ранее администрация президента Джо Байдена решила приостановить поставки ряда вооружений (в их числе и ракеты класса "воздух-земля") в связи с возражениями против операции, проведённой Саудовской Аравией в Йемене.
Цитирует СМИ и слова министра обороны России Сергея Шойгу, который ранее обратил внимание на то, что у нашей страны "много современных систем, испытанных в Сирии". И широкая линейка новейшего вооружения русских оружейников тоже потенциально привлекательна для саудитов.
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