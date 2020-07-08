Дедушка из вермахта, или Товарищи по оружию

Как дед Дональда Туска служил фюреру немецкого народа

В последние дни июня посольство Польши в Москве отреагировало на публикацию в «Комсомольской правде» списка национальных подразделений СС, участвовавших в гитлеровской агрессии против Советского Союза. Среди таких подразделений был назван Гуральский добровольческий батальон СС, сформированный в Польше.

Посольство ухватилось за небрежность в публикации КП и указало, что такой батальон существовал у немцев только на бумаге завербовать в него удалось всего от шести до пятнадцати человек. «Нас удивляет факт, что «Комсомольская правда»… повторила неумелую ложь гитлеровской пропаганды», – заявили п ольские дипломаты. Однако удивление здесь неуместно.

Гурали (Górali) – субэтническая группа поляков, проживающих в предгорьях Бескид и Татр. Будучи горцами и разговаривая на диалекте польского языка, гурали обычно держатся вместе и несколько отчуждённо от остальных поляков. Во Вторую мировую войну, оккупировав Польшу, немцы пытались обособить гуралей в отдельный народ (Guralenvolk), соблазняя их привилегиями, но замысел провалился, а лидер пронемецкого Комитета гуралей Вацлав Кшептовский был повешен польскими подпольщиками. При этом неточность российского издания в отношении планов Берлина сформировать Гуральский добровольческий батальон СС не отменяет факта массового коллаборационизма поляков во время гитлеровской оккупации и участия граждан Польши в агрессии против СССР.

В ноябре 1939 г. Управлением расовой политики НСДАП была подготовлена программа «Вопрос отношения к населению бывших польских районов с расово-политической точки зрения», согласно которой кашубы и силезцы объявлялись полонизированными немцами и подлежали повторной германизации.

Кашубы – хоть и родственный полякам, но отдельный народ, населяющий Гданьское Поморье. Из-за симпатий кашубов к немцам Варшава планировала на 1942 год их переселение вглубь Польши, а их земли предполагалось заселить этническими поляками. Помешала война.

Нацисты провели расовые исследования кашубов по методикам евгеники и заявили о расовом родстве этого народа с немцами. В гитлеровских отчётах указывалось, что многие кашубы хорошо знали немецкий язык, служили прежде в прусской армии и на расовый осмотр прибыли с немецкими наградами на груди.

Дональд Туск

Любопытно отметить, что бывший премьер-министр Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск (ныне возглавляет фракцию Европейской народной партии в Европарламенте) по национальности тоже кашуб. А дедушка Туска верой и правдой служил фюреру в вермахте.

В 1942 г. немцы приказали всем жителям Поморья, относящим себя к немецкому народу, зарегистрироваться в специальных национальных списках. Историк проф. Богдан Хжановский (Bogdan Chrzanowski) указывает, что к 1944 г. зарегистрировались 950 тыс. бывших польских граждан (больше половины населения Поморья) – польские немцы, кашубы и т. д. Мужчин из этого списка призывали в вермахт, многих насильно. Сотрудник Польского института национальной памяти Ян Данилюк рассказывает : «Посмотрим на цифры… В 1944 г. в вермахте служили 85-95 тыс. солдат с Поморья, погибли около 4,5 тыс., дезертировали приблизительно 2,2 тыс. А большинство просто продолжали служить в немецком войске».

Кашубы

Силезцев, среди которых много протестантов, в вермахте было ещё больше – около 200 тыс., по оценкам польских историков. В 2013 г. Общество сохранения силезской культуры Genius Loci начало проект «Дедушка из вермахта» (Dziadek z Wehrmachtu) по сбору воспоминаний о войне силезцев – ветеранов вермахта.

Немцы и поляки делят Чехословакию, 1938 год

Всего в гитлеровской армии служили почти 380 тыс. польских граждан (2% военнослужащих вермахта). Это больше, чем в Армии Крайовой, указывает преподаватель Института истории Ягеллонского университета Анджей Сова (Andrzej Sowa). Тематический ресурс «Поляки в вермахте. В ненавистном мундире» сообщает : «Восточный фронт – самое страшное, что ожидало поляков в вермахте. Все боялись советского плена, потому что знали, что их участь будет не лучше участи красноармейцев в немецком плену. И поляки в России сражались, лишь бы выжить».

Поляки в рядах вермахта

И далее там же: «В вермахте… к полякам относились, как и ко всем остальным. Поляки были товарищами по оружию… На них не смотрели, как на граждан страны, с которой Третий рейх находился в состоянии войны…»

Стоит упомянуть также факты организованного сотрудничества с гитлеровским режимом польских вооружённых формирований.

В 1943-1945 годах в Польше по указке гестапо орудовала организация во главе с боевиком Национальных вооружённых сил (Narodowe Siły Zbrojne) Губертом Юра (Hubert Jura). Это была антисоветская группировка, конкурировавшая с Армией Крайовой. Нападали на подразделения Красной армии и Армии Людовой, совершали казни евреев и коммунистов. Осенью 1943 г. в Островецком повете за симпатии к Советскому Союзу бандитами Губерта Юра были казнены 22 человека, в Опатовском – 52 человека. Деятельность бандитов курировал гауптштурмфюрер СС Пауль Фухс (Paul Fuchs).

Позже боевики Юра влились в другое польское антисоветское формирование на службе у гитлеровцев – Свентокшицкую бригаду. При штабе бригады находились немецкие офицеры, боевиков этой бригады немцы забрасывали в тылы Красной армии. Хотя центральное командование Армии Крайовой объявило Губерта Юра и боевиков Свентокшицкой бригады предателями, среди польского антисоветского подполья не было на этот счёт единого мнения. Многих привлекала идея объединиться с немцами, американцами и англичанами для последующей войны против Советского Союза.

В 2007 г. в Польше с шумом отпраздновали 75-летие основания Национальных вооружённых сил. В 2018 г. премьер-министр Матеуш Моравецкий возложил цветы и зажёг свечу на могиле карателей из Свентокшицкой бригады. В 2019 г. широко отмечалось 75-летие возникновения бригады с участием президента Анджея Дуды и депутатов сейма. Остатки Свентокшицкой бригады бежали от Красной армии на Запад вместе с гитлеровцами, чтобы сдаться в плен американцам.

Обо всём этом посольство Польши в Москве не рассказывает.