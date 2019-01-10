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Дедолларизация полным ходом: ЦБ вложился в евро, юани и иены
10 января 2019, 02:54 • 54 • Политика
Центробанк перевёл 100 миллиардов долларов в евро, юани и иены. Доля американской валюты в международных резервах России упала до рекордного минимума.
Центробанк раскрыл информацию о структуре международных резервов России по состоянию на июнь 2018 года. Доля доллара, многие годы доминировавшего в российских золотовалютных резервах, сократилась до рекордного минимума. На смену американской валюте пришли китайские юани и европейские евро.
Сообщается, что доля доллара в международных резервах России упала с 43,7% до 21,9%. Почти 100 миллиардов долларов из имевшегося 201 миллиарда были переведены в другие валюты. В евро было переведено 44 миллиарда американской валюты, ещё столько же переведено в юани, а оставшиеся 20 миллиардов - в японские иены.
Теперь золотовалютная корзина выглядит следующим образом. На евро приходится 32% золотовалютных запасов. На долю доллара - 21,9%. В золоте хранится порядка 16,7%. В китайских юанях - 14,7%. Английские фунты стерлингов имеют долю 6,3%. Японская иена - 4,5%, канадский доллар - 2,9%, а оставшийся 1% приходится на австралийский доллар.
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