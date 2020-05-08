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Дедлайн по Донбассу: Украина назначила дату, к которой заберёт земли

08 мая 2020, 14:10  •  119 • В мире
На Украине назвали точную дату, к которой собираются забрать земли Донбасса себе. В Киеве считают, что уже до конца 2020 года эта территория должна вернуться под контроль украинских властей. Однако если этого не произойдёт, существует и план Б.
На Украине ждут, что территория Донбасса вернётся под контроль Киева уже до конца 2020 года. Такое заявление сделал в четверг, 7 мая, глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Однако украинская власть предполагает, что этого может и не произойти: тогда существует план Б.
"До конца года мы намерены делать всё от нас зависящее, и интенсификация работы трехсторонней контактной группы - тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так", - цитирует Ермака РИА Новости со ссылкой на "РБК-Украина".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что знает, как "вернуть" Донбасс Украине. Он представил новый план, который осуществится сразу после "выхода войск". Зеленский уверен: "Мы зайдём и сразу вернём".
"Самое главное - выйдут войска, и мы зайдём. Если мы зайдём, мы сразу вернём наших людей к жизни", - произнёс Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он добавил, что после этого будет решён вопрос с границей, а затем можно проводить выборы. Под проблемой границы он понимает получение контроля Киева над границей с Россией.
Отметим, что этот план нарушает одно из основных положений Минских соглашений. Там сказано, что сначала в Донбассе необходимо провести выборы, потом предоставить ему особый статус. Только после выполнения этих двух пунктов возможна передача контроля границы с РФ.

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