Дедлайн по Донбассу: Украина назначила дату, к которой заберёт земли

На Украине ждут, что территория Донбасса вернётся под контроль Киева уже до конца 2020 года. Такое заявление сделал в четверг, 7 мая, глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Однако украинская власть предполагает, что этого может и не произойти: тогда существует план Б.

"До конца года мы намерены делать всё от нас зависящее, и интенсификация работы трехсторонней контактной группы - тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так", - цитирует Ермака РИА Новости со ссылкой на "РБК-Украина".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что знает, как "вернуть" Донбасс Украине. Он представил новый план, который осуществится сразу после "выхода войск". Зеленский уверен: "Мы зайдём и сразу вернём".

"Самое главное - выйдут войска, и мы зайдём. Если мы зайдём, мы сразу вернём наших людей к жизни", - произнёс Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он добавил, что после этого будет решён вопрос с границей, а затем можно проводить выборы. Под проблемой границы он понимает получение контроля Киева над границей с Россией.

Отметим, что этот план нарушает одно из основных положений Минских соглашений. Там сказано, что сначала в Донбассе необходимо провести выборы, потом предоставить ему особый статус. Только после выполнения этих двух пунктов возможна передача контроля границы с РФ.