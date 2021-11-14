Дедлайн для непривитых. Австрия объявила о старте особого локдауна

Канцлер Австрии анонсировал национальный локдаун для невакцинированных от COVID-19 граждан. Официально его действие вступает в силу в полночь.

С начала новой недели в Австрии начнёт действовать национальный локдаун для непривитых людей. О решении ввести такую систему ранее объявил канцлер страны Александер Шалленберг. В пятницу он анонсировал, что решение о локдауне будет приниматься вместе с главами федеральных земель.

В воскресенье, 14 ноября, стало известно, что руководители регионов одобрили предлагаемую меру. По итогам конференции правительства с главами федеральных земель решение было принято.

Отмечается, что новые ограничения для тех, кто не вакцинировался от коронавируса, вступают в силу уже в полночь. При этом меры не распространяются на детей младше 12 лет.

По словам Шалленберга, целью этого локдауна является защита вакцинированных граждан от невакцинированных. "Большинство населения поступило правильно - защитилось (привилось), теперь мы должны защитить их", - объяснил канцлер Австрии.

Предполагается, что за соблюдением мер, которые вступят в силу буквально через несколько часов, будет следить полиция. Нарушающих введённый режим будут наказывать.

С 8 ноября в разных регионах для входа в отели, парикмахерские и салоны красоты необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение перенесённой болезни, напоминает "РИА Новости".