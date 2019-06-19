Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему стихи из русских поговорок

Посол Швейцарии присутствовал на открытии обновлённого комплекса дипмиссии в столице. При этом Россье приготовил присутствующим сюрприз: он зачитал стих. Особенностью произведения было то, что в нём содержалось 14 русских фразеологизмов, передаёт РИА Новости.

Не остался в долгу Сергей Лавров. Он поделился с Ивом Россье ещё одной русской пословицей - волков бояться, в лес не ходить. В шутку он заметил, что эта народная мудрость может пригодиться в случае, если против швейцарского дипломата вдруг введут санкции.