|
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему стихи из русских поговорок
19 июня 2019, 02:39 • 34 • Политика
Швейцарский посол Ив Россье, прибыв в Москву, удивил всех декламацией необычных стихов: они были составлены из русских поговорок, к примеру, в них упомянули деда Пихто и коня в пальто. Глава МИД РФ Сергей Лавров, впрочем, не растерялся и подкинул ещё вариант для рифмы - пословицу про волков и лес.
Посол Швейцарии присутствовал на открытии обновлённого комплекса дипмиссии в столице. При этом Россье приготовил присутствующим сюрприз: он зачитал стих. Особенностью произведения было то, что в нём содержалось 14 русских фразеологизмов, передаёт РИА Новости.
Не остался в долгу Сергей Лавров. Он поделился с Ивом Россье ещё одной русской пословицей - волков бояться, в лес не ходить. В шутку он заметил, что эта народная мудрость может пригодиться в случае, если против швейцарского дипломата вдруг введут санкции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июня 2019, 19:09
|
16 июня 2019, 06:24
|
14 июня 2019, 02:24
|
13 июня 2019, 22:54
|
15 июня 2019, 20:24
|
12 июня 2019, 04:54
|
13 июня 2019, 19:39