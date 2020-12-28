Дед Мороз был средством для прикрытия сталинских репрессий • 51 • Украина

За несколько дней до нового года патриоты набросились на Деда Мороза. Естественно, с подачи западных хозяев: на радио «Свобода» вышло интервью соратника Вятровича, который рассказал, что сталинисты специально придумали сказочного доброго персонажа, чтобы отвлечь народ от политических репрессий, происходящих в СССР.



«Прошло более 80 лет со дня «рождения» Деда Мороза. Этот персонаж появился в зловещем 1937 году, в разгар сталинских репрессий. Дед Мороз был придуман крупнейшими пропагандистами того времени. Сценарий празднования Нового года готовили Сергей Михалков, автор сталинского гимна СССР и популярных детских книг, и Лев Кассиль, один из ведущих советских детских писателей. В этой первой «методичке», которую распространили по всему Советскому Союзу, появился впервые Дед Мороз вместе с реабилитированной елкой, которая перестала называться «рождественской», а стала называться «новогодней», - рассказал Сергей Рябенко, экс-сотрудник Института национальной памяти Украины.



Кстати, сейчас разоблачитель Деда Мороза и Снегурочки работает в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка.



По мнению декоммунизатора, главный новогодний персонаж был придуман в пику Святому Николаю, потому что в СССР велась борьба с церковью. И советской власти очень было необходимо каким-то образом устранить или попытаться минимизировать влияние церкви, церковных традиций, связанных с празднованием Рождества.



Языковый специалист рассказал, что впервые тезис о праздновании светского Нового года озвучил Павел Постышев. Он же и предложил новые советские традиции.



«То есть основная идея – «отторгнуть» из сознания народа святого Николая, который был связан с рождественскими религиозными традициями», - уверяет Рябенко.



Соратник Вятровича считает, что Украина успешно прошла период декоммунизации и современные дети больше не верят в Деда Мороза, а ждут подарков только от святого Николая.



Кстати, известный блогер и публицист Мирослава Бердник опровергла эту ложь.



«Про лицемерие и двойные стандарты поклонников «украинского Миколайчика». Они активно борются против «русского Деда Мороза», заявляют, что Миколайчик только «хорошим детям» приносит подарки, а потом, когда начинаются организованные за счет бюджета новогодние праздники с подарками от Деда Мороза для всех детей, всеми правдами и неправдами добывают себе приглашение на елку, чтобы и их хорошее чадо не осталось обойденным подарком от Деда Мороза для «любых детей», - написала она в своем блоге.



А вот журналист и телеведущий Денис Жарких считает, что уничтожение Деда Мороза на официальном уровне ведет Украину во времена Средневековья.



«Увидел недавно ролик соцсетей, направленный против Деда Мороза и Снегурочки. Там сообщается, что Мороз, он же Колотун, был ранее злым славянским божеством, которому приносили в жертву девушку (Снегурочку), а подлые Советы сделали из них добрых сказочных персонажей. Ну и далее призыв помнить свои корни и традиции.



Итак, что же сделали Советы по признанию панов пропагандистов? Они злого бога превратили в доброго дедушку, который ВСЕМ детям дарит подарки (то есть не ему жертвы надо приносить, а он подарки детишкам дарит). Но и этого мало, они убийство Снегурочки заменили (вопреки традициям народа!) на добрую сказку, где Снегурочка внучка, а не потерпевшая. Она слушает детские стишки, водит с детьми хороводы, а Дед Мороз с детьми защищает ее от злых сил.



Если пойти по логике этой пропаганды, то получится, что Советы нарушили массу других народных обычаев. Например, каннибализм. Ведь археологи установили, что древние жители Украины ели не только мамонтов, но и членов других племен. Как видим, древние традиции активно восстанавливают, вовсю растет ненависть, озлобленность и жертвоприношения. Новые пропагандисты ведут нас к истокам, гораздо глубже Средневековья», - написал автор.

За несколько дней до нового года патриоты набросились на Деда Мороза. Естественно, с подачи западных хозяев: на радио «Свобода» вышло интервью соратника Вятровича, который рассказал, что сталинисты специально придумали сказочного доброго персонажа, чтобы отвлечь народ от политических репрессий, происходящих в СССР.«Прошло более 80 лет со дня «рождения» Деда Мороза. Этот персонаж появился в зловещем 1937 году, в разгар сталинских репрессий. Дед Мороз был придуман крупнейшими пропагандистами того времени. Сценарий празднования Нового года готовили Сергей Михалков, автор сталинского гимна СССР и популярных детских книг, и Лев Кассиль, один из ведущих советских детских писателей. В этой первой «методичке», которую распространили по всему Советскому Союзу, появился впервые Дед Мороз вместе с реабилитированной елкой, которая перестала называться «рождественской», а стала называться «новогодней», - рассказал Сергей Рябенко, экс-сотрудник Института национальной памяти Украины.Кстати, сейчас разоблачитель Деда Мороза и Снегурочки работает в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка.По мнению декоммунизатора, главный новогодний персонаж был придуман в пику Святому Николаю, потому что в СССР велась борьба с церковью. И советской власти очень было необходимо каким-то образом устранить или попытаться минимизировать влияние церкви, церковных традиций, связанных с празднованием Рождества.Языковый специалист рассказал, что впервые тезис о праздновании светского Нового года озвучил Павел Постышев. Он же и предложил новые советские традиции.«То есть основная идея – «отторгнуть» из сознания народа святого Николая, который был связан с рождественскими религиозными традициями», - уверяет Рябенко.Соратник Вятровича считает, что Украина успешно прошла период декоммунизации и современные дети больше не верят в Деда Мороза, а ждут подарков только от святого Николая.Кстати, известный блогер и публицист Мирослава Бердник опровергла эту ложь.«Про лицемерие и двойные стандарты поклонников «украинского Миколайчика». Они активно борются против «русского Деда Мороза», заявляют, что Миколайчик только «хорошим детям» приносит подарки, а потом, когда начинаются организованные за счет бюджета новогодние праздники с подарками от Деда Мороза для всех детей, всеми правдами и неправдами добывают себе приглашение на елку, чтобы и их хорошее чадо не осталось обойденным подарком от Деда Мороза для «любых детей», - написала она в своем блоге.А вот журналист и телеведущий Денис Жарких считает, что уничтожение Деда Мороза на официальном уровне ведет Украину во времена Средневековья.«Увидел недавно ролик соцсетей, направленный против Деда Мороза и Снегурочки. Там сообщается, что Мороз, он же Колотун, был ранее злым славянским божеством, которому приносили в жертву девушку (Снегурочку), а подлые Советы сделали из них добрых сказочных персонажей. Ну и далее призыв помнить свои корни и традиции.Итак, что же сделали Советы по признанию панов пропагандистов? Они злого бога превратили в доброго дедушку, который ВСЕМ детям дарит подарки (то есть не ему жертвы надо приносить, а он подарки детишкам дарит). Но и этого мало, они убийство Снегурочки заменили (вопреки традициям народа!) на добрую сказку, где Снегурочка внучка, а не потерпевшая. Она слушает детские стишки, водит с детьми хороводы, а Дед Мороз с детьми защищает ее от злых сил.Если пойти по логике этой пропаганды, то получится, что Советы нарушили массу других народных обычаев. Например, каннибализм. Ведь археологи установили, что древние жители Украины ели не только мамонтов, но и членов других племен. Как видим, древние традиции активно восстанавливают, вовсю растет ненависть, озлобленность и жертвоприношения. Новые пропагандисты ведут нас к истокам, гораздо глубже Средневековья», - написал автор. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





51 Источник Похожие новости "Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией Зеленский бросает вызов Путину Хотят оттяпать ещё – проект «Новороссия» не закончился Украинский генерал раскритиковал план Зеленского по войне с Россией В СНБО полностью раскритиковали Зеленского «Реформы Зеленского» - хорошо, что их не выполняют Новости партнеров