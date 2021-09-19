Дебош в Петербурге: Полицейский не смог остановить погром на избирательном участке

На УИК №803 в Петербурге разорвали сейф-пакеты с бюллетенями избирателей. Полицейский не смог остановить дебош.

В Санкт-Петербурге продолжается расследование вопиющего инцидента. Член избирательной комиссии №803 в Кировском районе Георгий Хорошев открыл сейф, после чего разорвал сейф-пакеты. Но и это ещё не всё. Председатель УИК Михаил Фёдоров разгромил ящик для голосования, после чего вытряхнул из него все бюллетени.

Сотрудник полиции, дежуривший на участке, пытался остановить Хорошева и Фёдорова, однако они оттолкнули его. На что была рассчитана эта провокация? Без раскрытых показаний нарушителей сказать сложно. Однако представители Горизбиркома, комментируя инцидент, уже отметили, что результаты голосования на этом участке могут быть аннулированы. Так, может, в этом и состояла цель?

Между тем "Невские новости" пишут, что проблемы были и на других участках. Подозрение в фальсификации голосования парализовало работу четырёх УИК в Северной столице. Это данные на этот час.