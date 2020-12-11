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Дебилизм и позор США: Кадыров эмоционально отреагировал на новые американские санкции

11 декабря 2020, 10:00  •  110 • Политика
Рамзан Кадыров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидер Чечни заявил, что ни с какими последствиями республика не столкнется
Введение американских санкций против футбольного клуба "Ахмат" и фонда имени Ахмата Кадырова является абсурдным решением, которое ни к чему не приведет. Соответствующее заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Ранее стало известно о том, что футбольный клуб Чечни вместе с фондом имени Кадырова-старшего попал с санкционный список Минфина Соединенных Штатов. Также в блэк-лист внесли несколько физических лиц, которые, согласно информации ведомства, связаны с главой республики, сообщает РИА Новости.
По словам Кадырова, решение американской стороны можно назвать лишь "дебилизмом", так как более абсурдных инициатив мир еще не видел. Лидер республики заявил, что секторальных санкций со стороны Штатов в свое время загадочным образом избежал террорист Бен Ладен, семья которого проживала в США. По этой причине ограничения Вашингтона можно назвать лишь лицемерием, отмечает "Свободная Пресса".
При этом, убежден глава Чечни, республика не столкнется с негативными последствиями после санкционных мер Белого дома, ограничения которого всегда согласовываются с Великобританией, передает телеканал "360". Однако "позорные" меры Штатов стали "черной страницей" в истории американского государства, о чем Кадыров заявил в своем телеграм-канале.
В 2020 году американский Госдеп ввел персональные санкции против самого Кадырова, обвинив главу Чечни в нарушении прав человека. В официальном заявлении главы ведомства Майка Помпео указывалось, что Белый дом решил наказать Кадырова за "многочисленные нарушения".

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