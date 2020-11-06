Дебила видите? Нет? А он есть!

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06 ноября 2020, 17:40  •  197 • Украина

Путину придется отменить свой указ об упрощенном гражданстве для Донбасса — Резников

В украинском «Плане совместных действий» по урегулированию в Донбассе от России требуют отменить целый ряд указов президента РФ Владимира Путина, в том числе об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов и признании автомобильных номеров ЛНР и ДНР, сказал вице-премьер Алексей Резников в интервью «РБК-Украина», опубликованном 5 ноября.

«Мы считаем, что одним из обязательств Российской Федерации должна стать отмена целого перечня указов президента РФ, которые регулируют упрощенный порядок получения российских паспортов для украинских граждан на оккупированных территориях Донбасса, признания номерных знаков автомобилей несуществующих квазиобразований и так далее», — цитирует Резникова информагентство.

Киев уже говорил о роспуске ДНР и ЛНР в октябре 2019 года. Тогда эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, отмечали, что это говорит о намерении украинской стороны сорвать переговоры, выдвигая заведомо неприемлемые требования.

Требования Киева не будут выполнены хотя бы потому, что это не соответствует Минским соглашениям, отмечал политолог Сергей Слободчук.

В данный момент говорить о сближении позиций сторон не приходится, так как Киев не выполняет взятые на себя в рамках Минских соглашений и встреч «нормандской четверки» обязательств.

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