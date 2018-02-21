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Дебальцево, год 2015: В Сети появилось видео с места ожесточенных боев между ВСУ и защитниками Донбасса

21 февраля 2018, 21:54  •  149 • Политика
Почти три года спустя в Сети появилось видео, заснятое военной разведкой ДНР после завершения боев между защитниками Донбасса и карателями ВСУ под Дебальцево.
В Сети появилось видео, снятое после окончания боев в знаменитом "дебальцевском котле". Видеохронику публикует Telegram-канал WarGonzo, специализирующийся на оперативных новостях из Донбасса.
Редакция WarGonzo отмечает, что на попавшем в их руки видео запечатлена дорога, ведущая к расположенному неподалеку от Дебальцево селу Логвиново. Съемка была проведена в феврале 2015 года вскоре после завершения боев между украинскими карателями и ополченцами. По данным военкора Семена Пегова, отснявший ролик люди являются донецкими разведчиками.
Напомним, что, по данным на 2016 год, в "дебальцевском котле" погибло как минимум 40 военнослужащих ВСУ и еще пять десятков были ранены. Это битва стала самым масштабным поражением украинской армии и самой крупной победой защитников народных республик в 2015 году.

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