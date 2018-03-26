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Даже вечные льды не укроют: Российские самолеты выследили подлодки НАТО в Арктике
26 марта 2018, 13:09 • 152 • Политика
Противолодочная авиация Северного флота ВМФ России обнаружила и классифицировала несколько подлодок НАТО, репетировавших массивный ракетный удар за Арктическим кругом.
Интересные новости приходят из Арктики. Там российская противолодочная авиация обнаружила, классифицировала и взяла на сопровождение несколько атомных субмарин НАТО.
Сообщается, что подводные лодки принадлежали ВВС Великобритании и США. В момент наблюдения они отрабатывали техники нанесения массированного удара крылатыми ракетами морского базирования.
Инцидент произошел в период с 20 по 22 марта 2018 года. С российской стороны в нем были задействованы приписанные к Северному флоту самолеты Ту-142.
За Арктическим кругом они отрабатывали задачи по поиску и классификации подлодок условного противника, а также проводили доразведку учений НАТО Ice Exercise 2018. Что касается натовских подлодок, то они были опознаны как американские субмарины Hartford и Connecticut и британская подлодка Trenchant.
Обо всем этом со ссылкой на источник в Минобороны России сообщает газета "Известия".
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