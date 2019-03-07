ООН призывает руководство Франции к расследованию всех случаев чрезмерного и необоснованного применения силы сотрудниками правоохранительных органов страны, которые были совершены во время протестных акций "желтых жилетов".

За время протестов уже свыше 20 человек лишились глаз, еще пять человек потеряли руку, более 90 людей получили другие тяжелые ранения, рассказал французский политолог Ксавье Моро в беседе с корреспондентом "360".

Полицейских не останавливает даже инвалидное кресло протестанта. Так, во время акции "желтых жилетов" в Тулузе рассерженный полицейский распылил газовый баллончик в лицо инвалиду, сидевшему в коляске.

Пожилой возраст протестующего также не является препятствием для применения грубой силы французскими жандармами. В Сети опубликован видеоролик, на котором видно, как полицейский с такой силой отталкивает пожилого мужчину, что тот падает на землю и ударяется головой об асфальт.

"Они стреляют в население из боевого оружия! Такой стала Франция сегодня? Мы просто хотим, чтобы у нас было что положить в холодильник, а в итоге остаемся без глаза", - рассказал Жером Родригес, который лишился глаза после того, как полиция применила против него винтовку LBD с резиновыми пулями.

"Я сам живу в России последние девятнадцать лет, и я никогда не видел такой жестокости! Я пытаюсь найти страну какую-нибудь, чтобы сравнить с Францией, но не получается", - отметил политолог Моро, подчеркнув, что даже на акциях в Венесуэле не встретишь такой жестокости. При этом французские СМИ, по его словам, замалчивают такие инциденты, предпочитая выставлять жертвами самих полицейских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #france #paris #giletsjaunes #giletjaune Публикация от le gilet jaune (@le_gilet_jaune_2019) 5 Мар 2019 в 5:54 PST