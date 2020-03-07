Даже суток не прошло: Перемирие в Идлибе уже на грани срыва

Машина журналистов агентства ANNA-news едва не пострадала от прилетевшего "шального" снаряда. Об этом с своём Telegram-канале рассказал журналист Олег Блохин, выложив фотографии повреждённого шлема и снаряда.

"Вот такой первый день перемирия. Сашке испортили шлем. Хорошо, что в момент взрыва рядом никого не оказалось, а то была бы беда. Похоже, что духи о перемирии не слыхали", - написал Блохин.

Фото: Олег Блохин

Фото: Олег Блохин

Напомним, выступая на совместной пресс-конференции по итогам проведённых переговоров, Эрдоган заявил:

Нашим приоритетом является обеспечение деэскалации в Идлибе. Перемирие в Идлибе начнётся сегодня ночью - через минуту после полуночи.

Прекращение огня в провинции Идлиб в ночь на 6 марта – это один из пунктов Дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму, подписанному вчера в Кремле.