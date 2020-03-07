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Даже суток не прошло: Перемирие в Идлибе уже на грани срыва

07 марта 2020, 00:35  •  58 • В мире
В ходе шестичасовых переговоров президентов России и Турции, проходивших 5 марта в Кремле, удалось договориться о прекращении огня в провинции Идлиб начиная с полуночи на пятницу, шестое марта. Однако не прошло и суток с момента переговоров, как перемирие уже находится на грани срыва.
Машина журналистов агентства ANNA-news едва не пострадала от прилетевшего "шального" снаряда. Об этом с своём Telegram-канале рассказал журналист Олег Блохин, выложив фотографии повреждённого шлема и снаряда.
"Вот такой первый день перемирия. Сашке испортили шлем. Хорошо, что в момент взрыва рядом никого не оказалось, а то была бы беда. Похоже, что духи о перемирии не слыхали", - написал Блохин.
Фото: Олег Блохин
Фото: Олег Блохин
Напомним, выступая на совместной пресс-конференции по итогам проведённых переговоров, Эрдоган заявил:
Нашим приоритетом является обеспечение деэскалации в Идлибе. Перемирие в Идлибе начнётся сегодня ночью - через минуту после полуночи.
Прекращение огня в провинции Идлиб в ночь на 6 марта – это один из пунктов Дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму, подписанному вчера в Кремле.

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