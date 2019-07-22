Даже шутить не надо, понятно без слов: В Сети показали говорящее фото с учений США и Украины

Снимок с совместных учений Украины и США, на котором запечатлены два корабля - американский раз в 20 больше украинского, - насмешил соцсети и СМИ. Причем не только русские - на курьезное фото обратили внимание сначала китайцы, отметив, что Киев отправил на учения "бронированную рыбацкую лодку".

"Украинский главный корабль сравним с рыбацкой лодкой. Это все еще пытаются напугать Россию?" — заметило китайское издание Sohu.

В русскоязычном Twitter также не обошлось без сарказма и иронии. Разместивший снимок пользователь @subb_zzer0 собрал под ним десятки комментариев.

"А где "Москитный флот"? Вижу одного москита", - пошутил @veterok0703. "По-моему, исключительные принимают участие в этих учениях с целью унизить шумеров", - отметила @Rimma7464280. "И это парус не поставили... на веслах хорошо идут", - написал @_vagonchik.

С 1 по 12 июля прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В маневрах задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. Российский МИД назвал их проведение "опасной идеей".

Фото: Twitter @subb_zzer0