|
Даже санкции принять не успеют? Энергетик спрогнозировал дату готовности "Северного потока - 2"
05 июня 2020, 16:55 • 69 • Политика
Энергетик Александр Фролов спрогнозировал дату готовности "Северного потока - 2" и рассказал, от чего зависят сроки. По его мнению, все работы могут завершиться уже к октябрю.
Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов назвал вероятные сроки завершения строительства "Северного потока - 2". Прогнозом он поделился с изданием Nation News.
Напомним, американский сенатор Тед Круз, один из авторов законопроекта о новых санкциях в отношении проекта русского газопровода, недавно заявил, что главной задачей инициативы является недопущение окончания строительства "Северного потока - 2".
Фролов, однако, не исключает, что оно может быть завершено уже к октябрю этого года. Он заметил, что в общей сложности осталось проложить порядка 160 км труб.
По словам эксперта, вопрос о сроках упирается не в скорость самого строительства, а в позицию Дании. Регулятор страны должен подтвердить, что "Академик Черский" отвечает всем техническим нормам для ведения деятельности в водах государства.
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июня 2020, 01:55
|
02 июня 2020, 02:55
|
30 мая 2020, 21:55
|
30 мая 2020, 06:55
|
30 мая 2020, 10:55
|
03 июня 2020, 09:55
|
04 июня 2020, 07:55