Даже санкции принять не успеют? Энергетик спрогнозировал дату готовности "Северного потока - 2"

Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов назвал вероятные сроки завершения строительства "Северного потока - 2". Прогнозом он поделился с изданием Nation News.

Напомним, американский сенатор Тед Круз, один из авторов законопроекта о новых санкциях в отношении проекта русского газопровода, недавно заявил, что главной задачей инициативы является недопущение окончания строительства "Северного потока - 2".

Фролов, однако, не исключает, что оно может быть завершено уже к октябрю этого года. Он заметил, что в общей сложности осталось проложить порядка 160 км труб.

По словам эксперта, вопрос о сроках упирается не в скорость самого строительства, а в позицию Дании. Регулятор страны должен подтвердить, что "Академик Черский" отвечает всем техническим нормам для ведения деятельности в водах государства.