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Даже санкции принять не успеют? Энергетик спрогнозировал дату готовности "Северного потока - 2"

05 июня 2020, 16:55  •  69 • Политика
Энергетик Александр Фролов спрогнозировал дату готовности "Северного потока - 2" и рассказал, от чего зависят сроки. По его мнению, все работы могут завершиться уже к октябрю.
Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов назвал вероятные сроки завершения строительства "Северного потока - 2". Прогнозом он поделился с изданием Nation News.
Напомним, американский сенатор Тед Круз, один из авторов законопроекта о новых санкциях в отношении проекта русского газопровода, недавно заявил, что главной задачей инициативы является недопущение окончания строительства "Северного потока - 2".
Фролов, однако, не исключает, что оно может быть завершено уже к октябрю этого года. Он заметил, что в общей сложности осталось проложить порядка 160 км труб.
По словам эксперта, вопрос о сроках упирается не в скорость самого строительства, а в позицию Дании. Регулятор страны должен подтвердить, что "Академик Черский" отвечает всем техническим нормам для ведения деятельности в водах государства.
Если разрешение будет принято в ближайшее время, то уже в сентябре могут быть уложены обе нитки газопровода или одна совершенно точно, - убеждён Фролов.

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