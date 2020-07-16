Даже самым популярным украинским политикам граждане страны склонны, скорее, не доверять

Парадоксальные данные обнародовал киевский «Центр Разумкова». Оказывается, даже самым популярным на Украине политикам избиратели не доверяют, причём «рейтинги недоверия» часто вдвое, а то и втрое превышают «рейтинги доверия». То же и со структурами власти – правительству и Верховной Раде не доверяют втрое больше граждан, чем доверяют. И это – лучшая иллюстрация кризиса доверия к власти в стране, который, похоже, уже никак не преодолеть. Политиков и структур, пользующихся доверием, нет вовсе.

Владимиру Зеленскому, похоже, ещё повезло – ему доверяют 44 процента граждан, а не доверяют – 49. И это – лучший показатель. Спикеру Дмитрию Разумкову (проводивший исследование центр назван в память об его отце) доверяют 39 процентов граждан, а не доверяют 45. Главе МВД Арсену Авакову доверяют всего 17 процентов респондентов, а не доверяют целых 70. Не задалось с доверием и у главы президентской администрации Андрея Ермака – доверяют ему лишь 9 процентов граждан, не доверяют – 48. Показательно, что и у лидеров оппозиции также проблемы с доверием избирателей – Виктору Медведчуку и Юлии Тимошенко доверяют 20 и 16 процентов граждан соответственно, а не доверяют 69 и 76 процентов. А самый негативный антирейтинг у Петра Порошенко, которому доверяют 16 процентов, а не доверяют без малого 79 процентов граждан. Поистине, нет пророка в своём отечестве.

Но и с институтами власти дело тоже не лучше. Президенту страны (не конкретной персоне, а в принципе, институту президентства, как таковому) доверяют 44 процента граждан, а не доверяют 49. Парламенту доверяют 18 процентов и не доверяют 75. Правительству доверяет 21 процент респондентов, а не доверяет 72 процента. А вот доверие к армии, как ни странно, на высоте – 65 процентов доверяют, а 28 – не доверяют. А вот правоохранительные органы похожим доверием похвастаться не могут. Полиции доверяют 33 процента, а не доверяют – почти 58 процентов избирателей, контрразведке – 31 процент доверяют, а 55 процентов – не доверяют. Доверие к судебной системе практически отсутствует – доверяют судам 11 процентов украинцев против 77.

Ещё один примечательный момент. Украинской прессе верят 49 процентов граждан. Не верят – 42 процента. Российской прессе верят 6 процентов украинцев, а 81 процент – не верит. Западным изданиям верят 33 процента украинцев, а 43 процента – не верят.

Следует обратить внимание ещё раз. Украинцы верят военным. И своей прессе. А больше – никому. Делайте выводы.