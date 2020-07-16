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Даже самым популярным украинским политикам граждане страны склонны, скорее, не доверять

16 июля 2020, 15:00  •  14 • Украина
Парадоксальные данные обнародовал киевский «Центр Разумкова». Оказывается, даже самым популярным на Украине политикам избиратели не доверяют, причём «рейтинги недоверия» часто вдвое, а то и втрое превышают «рейтинги доверия». То же и со структурами власти – правительству и Верховной Раде не доверяют втрое больше граждан, чем доверяют. И это – лучшая иллюстрация кризиса доверия к власти в стране, который, похоже, уже никак не преодолеть. Политиков и структур, пользующихся доверием, нет вовсе.
Владимиру Зеленскому, похоже, ещё повезло – ему доверяют 44 процента граждан, а не доверяют – 49. И это – лучший показатель. Спикеру Дмитрию Разумкову (проводивший исследование центр назван в память об его отце) доверяют 39 процентов граждан, а не доверяют 45. Главе МВД Арсену Авакову доверяют всего 17 процентов респондентов, а не доверяют целых 70. Не задалось с доверием и у главы президентской администрации Андрея Ермака – доверяют ему лишь 9 процентов граждан, не доверяют – 48. Показательно, что и у лидеров оппозиции также проблемы с доверием избирателей – Виктору Медведчуку и Юлии Тимошенко доверяют 20 и 16 процентов граждан соответственно, а не доверяют 69 и 76 процентов. А самый негативный антирейтинг у Петра Порошенко, которому доверяют 16 процентов, а не доверяют без малого 79 процентов граждан. Поистине, нет пророка в своём отечестве.
Но и с институтами власти дело тоже не лучше. Президенту страны (не конкретной персоне, а в принципе, институту президентства, как таковому) доверяют 44 процента граждан, а не доверяют 49. Парламенту доверяют 18 процентов и не доверяют 75. Правительству доверяет 21 процент респондентов, а не доверяет 72 процента. А вот доверие к армии, как ни странно, на высоте – 65 процентов доверяют, а 28 – не доверяют. А вот правоохранительные органы похожим доверием похвастаться не могут. Полиции доверяют 33 процента, а не доверяют – почти 58 процентов избирателей, контрразведке – 31 процент доверяют, а 55 процентов – не доверяют. Доверие к судебной системе практически отсутствует – доверяют судам 11 процентов украинцев против 77.
Ещё один примечательный момент. Украинской прессе верят 49 процентов граждан. Не верят – 42 процента. Российской прессе верят 6 процентов украинцев, а 81 процент – не верит. Западным изданиям верят 33 процента украинцев, а 43 процента – не верят.
Следует обратить внимание ещё раз. Украинцы верят военным. И своей прессе. А больше – никому. Делайте выводы.

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