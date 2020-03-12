Даже с ценами не так. Всё не так, как надо! • 51 • Аналитика

За каждый баррель в ответе

Мы уже отмечали в первом обзоре, что в ходе реализации Концепции-2020 в корне ошибочной оказалась ставка на дорогую нефть. О том, что такая ставка не оправдается, предупреждали многие, и за прошедшие годы нефть не раз откатывалась очень далеко от «отметки мечты» в 108 долларов за баррель. В результате и средневзвешенная цена нефтяной бочки (пресловутого барреля) оказалась значительно ниже ожиданий.



И это при том, что мировая экономика, на поступательное движение которой и делался расчёт в российской стратегической концепции, вообще-то оправдала ожидания. Она росла, и не только за счёт Китая, а также примкнувших к нему стран Юго-Восточной Азии. Рванула и Индия, вслед за ней рванул Иран, хотя его потом резко тормознули из- за срыва атомной сделки. Даже Соединённые Штаты при Трампе, можно сказать, рванули.









Россия тоже не плелась в хвосте и сейчас обоснованно претендует на пятое место среди крупнейших экономик мира. Но ведь в расчёте на дорогую нефть и закладывали в Концепцию-2020 «повышение расходов бюджета в пользу здравоохранения, образования» и, внимание, «инвестиций в человеческий капитал».



В данный конкретный момент из-за коронавируса и жёсткого противостояния России с ОПЕК о дорогой нефти, похоже, можно забыть. И забыть надолго. В результате практически ни по одному из намеченных в Концепции-2020 направлений ожидавшегося прорыва, к сожалению, не наблюдается. Образование и медицина так и пребывают в незавидном положении остаточных статей по части бюджетных расходов. О людях же и вовсе говорить не приходится.



Стратегия… без разбора

Не получилось, увы, ни двукратного роста уровня доходов на среднюю семью, ни повышения прожиточного минимума и минимальной оплаты труда. При этом и средняя зарплата стала ниже даже тех 700 долларов, которыми вполне могли бы гордиться авторы и исполнители Стратегии-2010.



Она, напомним, предшествовала Концепции-2020, но была разобрана весьма поверхностно как раз из-того, что в силу преждевременно вступила «Концепция Путина». Между тем, опираясь на опыт предшественников, разработчики двенадцатилетнего стратегического плана явно могли бы сверстать его как куда более реалистичный и реализуемый.



Да, в нём вроде бы даже обозначался разворот от прямолинейной экономической накачки в сторону решения насущных социальных задач. Но помешали кризисы и санкции, вытекающие из необходимости справляться с возникшими чуть ли не на ровном месте геополитическими проблемами.





А тут ещё людям на голову обрушилась просто-таки грабительская пенсионная реформа. Мало того что в расчёте на неё упустили баланс между минимальной пенсией и прожиточным минимумом, достигнутый ещё в 2009 году, так теперь падение рубля и новый виток инфляции могут съесть все возможные прибавки к пенсиям за счёт экономии на людях, уходящих на покой на год-два-три позже.



Сегодня о Концепции-2020 говорят мало – других проблем хватает, да и само исполнение многих пунктов той самой «Программы Путина» благополучно передвинуто на годы вперёд. С обновлённой конституцией это будет для власти не очень удобно – уже не удастся ничего списать на предшественников.



Тем не менее, даже сам лидер страны, имя которого и присвоили Концепции, неплохо представляет себе, что в том, что большинство целей Концепции-2020 достичь так и не удалось, виноват не только внешний фактор. Российская экономика так и не сподобилась на пресловутую структурную перестройку, плоховато обстоят дела и с её реальной диверсификацией.



Попытки сделать ставку на новую приватизацию (не по Чубайсу) всё равно оборачиваются примитивным переделом собственности и рынков без отдачи в виде технологического перевооружения. Полным пшиком обернулись планы создания в России нового Международного финансового центра. В условиях беспрецедентной зачистки банковского сектора, устроенной Центробанком, инвесторы отшатнулись от МФЦ, как чёрт от ладана.



Наконец, институты развития, распиаренные донельзя, давно превратились в институты вытягивания денег из федерального бюджета, многие годы весьма благополучного, невзирая на все кризисы и санкции. Если что-то в России реально и развивается, как, например, в отвёрточных производствах, аграрном секторе или в сфере цифровизации, то, как правило, не благодаря решениям сверху, а вопреки им.



Остаётся вслед за авторитетными экспертами в который раз повторять, что «всё потому, что в России инерционная структура экономики, где львиная доля инвестиций, прибыли, налогов, доходов бюджета и льгот крутится в нефтегазовом секторе и крупных компаниях с госучастием». На практике ни один из олигархов, многие из которых максимально приближены к тому, кто когда-то подписывал Концецию-2020, даже не подумает сделать хоть что-то реальное для того, чтобы слезть с нефтяной иглы.









Точно по Марксу: мимо таких прибылей никто пройти не в силах. В данном случае трудно не согласиться с одним из ведущих деловых изданий, что санкции тут абсолютно «ни при чём, куда важнее плохая правоприменительная практика, противоречивые требования регуляторов, рост налоговой нагрузки на несырьевые сектора». Только вот коллеги забыли как раз про олигархию, которой всё это, вообще-то, по барабану.



Единственный пункт

Есть практически только одно важное положение, точнее, пункт в Концепции-2020, который выполнить всё-таки удалось. Хотя на сегодня есть большие сомнения, что это достижение у нас получится сохранить. Речь об инфляции, которую в приложении №1 к тексту концепции запланировали к 2020 году на уровне в 3,5 процента.



Всего несколько дней назад ещё можно было считать, что в России инфляция не превышает такой, с позволения сказать, симпатичный «таргет». Однако даже если ценой неведомо каких усилий российские финансовые власти смогут зацепиться за такой показатель, есть большие сомнения в том, что он на самом деле отражает суровую российскую действительность.



Не будем в который раз повторяться о том, что инфляция и рост потребительских цен – вообще-то, вещи разные. Людям важнее другое, когда они уже знают, что тезис «денег нет» оказывается несостоятельным. Деньги есть, но явно где-то не там. Сейчас и они могут потребоваться для того, чтобы закрыть амбразуру. Но и это не так страшно.



Страшно другое – с низкой инфляцией жить людям легче не стало. И всё дело в том, что их даже с низкими ценами умудрились «кинуть». Как «кинули» когда-то с вкладами в Сбербанке и с гробовыми в матрасах, как «кидали» с ваучерами и дефолтом, как даже с народными IPO «кинули», сбросив котировки лучших в стране акций так, что люди поспешили от них избавиться. И только для того, чтобы потом отдать их на волю рынка, то есть во вполне приличный и долгосрочный рост.



С ценами же публику морочат практически постоянно, хотя могло показаться, что есть в России и кое-какие признаки стабильности. Между тем в пресловутую потребительскую корзину продолжают упорно заталкивать то, что действительно становится дешевле: импортную технику и предметы роскоши, а о самом необходимом, вплоть до гречки или свеклы, а также резко подорожавшего из-за коронавируса чеснока, почему-то забывают.



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К тому же цены у нас растут ведь отнюдь не по вине конкурирующих между собой производителей или сетевиков, а из-за тарифов. Начиная с ЖКХ, где подорожание по два раза в год стало привычной нормой, и кончая налогами, которые у нас принято поднимать сразу в разы и именно на то, без чего людям порой просто не жить.



Особенно сильно это затрагивает жильё и землю, причём всё по старой недоброй традиции маскируется под заботу о нас же, о людях. И в то же время любой намёк на введение прогрессивного налога на доходы воспринимается просто как некое покушение на святое. Вместо этого российские законотворцы с каким-то садистским удовольствием занялись охотой на ведьм, то есть самозанятых. Пенсионной реформы им, по всему видно, мало.



Мы уже отмечали в первом обзоре, что в ходе реализации Концепции-2020 в корне ошибочной оказалась ставка на дорогую нефть. О том, что такая ставка не оправдается, предупреждали многие, и за прошедшие годы нефть не раз откатывалась очень далеко от «отметки мечты» в 108 долларов за баррель. В результате и средневзвешенная цена нефтяной бочки (пресловутого барреля) оказалась значительно ниже ожиданий.И это при том, что мировая экономика, на поступательное движение которой и делался расчёт в российской стратегической концепции, вообще-то оправдала ожидания. Она росла, и не только за счёт Китая, а также примкнувших к нему стран Юго-Восточной Азии. Рванула и Индия, вслед за ней рванул Иран, хотя его потом резко тормознули из- за срыва атомной сделки. Даже Соединённые Штаты при Трампе, можно сказать, рванули.Россия тоже не плелась в хвосте и сейчас обоснованно претендует на пятое место среди крупнейших экономик мира. Но ведь в расчёте на дорогую нефть и закладывали в Концепцию-2020 «повышение расходов бюджета в пользу здравоохранения, образования» и, внимание, «инвестиций в человеческий капитал».В данный конкретный момент из-за коронавируса и жёсткого противостояния России с ОПЕК о дорогой нефти, похоже, можно забыть. И забыть надолго. В результате практически ни по одному из намеченных в Концепции-2020 направлений ожидавшегося прорыва, к сожалению, не наблюдается. Образование и медицина так и пребывают в незавидном положении остаточных статей по части бюджетных расходов. О людях же и вовсе говорить не приходится.Не получилось, увы, ни двукратного роста уровня доходов на среднюю семью, ни повышения прожиточного минимума и минимальной оплаты труда. При этом и средняя зарплата стала ниже даже тех 700 долларов, которыми вполне могли бы гордиться авторы и исполнители Стратегии-2010.Она, напомним, предшествовала Концепции-2020, но была разобрана весьма поверхностно как раз из-того, что в силу преждевременно вступила «Концепция Путина». Между тем, опираясь на опыт предшественников, разработчики двенадцатилетнего стратегического плана явно могли бы сверстать его как куда более реалистичный и реализуемый.Да, в нём вроде бы даже обозначался разворот от прямолинейной экономической накачки в сторону решения насущных социальных задач. Но помешали кризисы и санкции, вытекающие из необходимости справляться с возникшими чуть ли не на ровном месте геополитическими проблемами.А тут ещё людям на голову обрушилась просто-таки грабительская пенсионная реформа. Мало того что в расчёте на неё упустили баланс между минимальной пенсией и прожиточным минимумом, достигнутый ещё в 2009 году, так теперь падение рубля и новый виток инфляции могут съесть все возможные прибавки к пенсиям за счёт экономии на людях, уходящих на покой на год-два-три позже.Сегодня о Концепции-2020 говорят мало – других проблем хватает, да и само исполнение многих пунктов той самой «Программы Путина» благополучно передвинуто на годы вперёд. С обновлённой конституцией это будет для власти не очень удобно – уже не удастся ничего списать на предшественников.Тем не менее, даже сам лидер страны, имя которого и присвоили Концепции, неплохо представляет себе, что в том, что большинство целей Концепции-2020 достичь так и не удалось, виноват не только внешний фактор. Российская экономика так и не сподобилась на пресловутую структурную перестройку, плоховато обстоят дела и с её реальной диверсификацией.Попытки сделать ставку на новую приватизацию (не по Чубайсу) всё равно оборачиваются примитивным переделом собственности и рынков без отдачи в виде технологического перевооружения. Полным пшиком обернулись планы создания в России нового Международного финансового центра. В условиях беспрецедентной зачистки банковского сектора, устроенной Центробанком, инвесторы отшатнулись от МФЦ, как чёрт от ладана.Наконец, институты развития, распиаренные донельзя, давно превратились в институты вытягивания денег из федерального бюджета, многие годы весьма благополучного, невзирая на все кризисы и санкции. Если что-то в России реально и развивается, как, например, в отвёрточных производствах, аграрном секторе или в сфере цифровизации, то, как правило, не благодаря решениям сверху, а вопреки им.Остаётся вслед за авторитетными экспертами в который раз повторять, что «всё потому, что в России инерционная структура экономики, где львиная доля инвестиций, прибыли, налогов, доходов бюджета и льгот крутится в нефтегазовом секторе и крупных компаниях с госучастием». На практике ни один из олигархов, многие из которых максимально приближены к тому, кто когда-то подписывал Концецию-2020, даже не подумает сделать хоть что-то реальное для того, чтобы слезть с нефтяной иглы.Точно по Марксу: мимо таких прибылей никто пройти не в силах. В данном случае трудно не согласиться с одним из ведущих деловых изданий, что санкции тут абсолютно «ни при чём, куда важнее плохая правоприменительная практика, противоречивые требования регуляторов, рост налоговой нагрузки на несырьевые сектора». Только вот коллеги забыли как раз про олигархию, которой всё это, вообще-то, по барабану.Есть практически только одно важное положение, точнее, пункт в Концепции-2020, который выполнить всё-таки удалось. Хотя на сегодня есть большие сомнения, что это достижение у нас получится сохранить. Речь об инфляции, которую в приложении №1 к тексту концепции запланировали к 2020 году на уровне в 3,5 процента.Всего несколько дней назад ещё можно было считать, что в России инфляция не превышает такой, с позволения сказать, симпатичный «таргет». Однако даже если ценой неведомо каких усилий российские финансовые власти смогут зацепиться за такой показатель, есть большие сомнения в том, что он на самом деле отражает суровую российскую действительность.Не будем в который раз повторяться о том, что инфляция и рост потребительских цен – вообще-то, вещи разные. Людям важнее другое, когда они уже знают, что тезис «денег нет» оказывается несостоятельным. Деньги есть, но явно где-то не там. Сейчас и они могут потребоваться для того, чтобы закрыть амбразуру. Но и это не так страшно.Страшно другое – с низкой инфляцией жить людям легче не стало. И всё дело в том, что их даже с низкими ценами умудрились «кинуть». Как «кинули» когда-то с вкладами в Сбербанке и с гробовыми в матрасах, как «кидали» с ваучерами и дефолтом, как даже с народными IPO «кинули», сбросив котировки лучших в стране акций так, что люди поспешили от них избавиться. И только для того, чтобы потом отдать их на волю рынка, то есть во вполне приличный и долгосрочный рост.С ценами же публику морочат практически постоянно, хотя могло показаться, что есть в России и кое-какие признаки стабильности. Между тем в пресловутую потребительскую корзину продолжают упорно заталкивать то, что действительно становится дешевле: импортную технику и предметы роскоши, а о самом необходимом, вплоть до гречки или свеклы, а также резко подорожавшего из-за коронавируса чеснока, почему-то забывают.К тому же цены у нас растут ведь отнюдь не по вине конкурирующих между собой производителей или сетевиков, а из-за тарифов. Начиная с ЖКХ, где подорожание по два раза в год стало привычной нормой, и кончая налогами, которые у нас принято поднимать сразу в разы и именно на то, без чего людям порой просто не жить.Особенно сильно это затрагивает жильё и землю, причём всё по старой недоброй традиции маскируется под заботу о нас же, о людях. И в то же время любой намёк на введение прогрессивного налога на доходы воспринимается просто как некое покушение на святое. Вместо этого российские законотворцы с каким-то садистским удовольствием занялись охотой на ведьм, то есть самозанятых. Пенсионной реформы им, по всему видно, мало. Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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