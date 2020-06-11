Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Главная / Политика

Даже "грязную бомбу" сделать не способны: Вассерман "похоронил" мечты Украины о ядерном оружии

11 июня 2020, 15:00  •  32 • Политика
Журналист Анатолий Вассерман "похоронил" ядерные мечты Киева, объяснив, почему они так и останутся мечтами. Он заметил, что имеющиеся на Украине производственные и научные ресурсы не позволят изготовить даже несложную "грязную бомбу". "Бодливая корова без рогов", - заметил журналист.
Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал в беседе с Nation News заявление украинского депутата Тараса Билана, призвавшего президента страны Владимира Зеленского заняться разработкой ядерных бомб и затем направить их на Россию и Венгрию.
Напомним, парламентарий от партии экс-лидера Украины Петра Порошенко "Солидарность" отметил, что посредством такого оружия Киеву удастся сдержать "внешних агрессоров". Он подчеркнул, что Москва, например, якобы намерена захватить Одесскую и ряд других областей страны.
По мнению Вассермана, данные высказывания являются "преступными". Но в любом случае дальше слов у украинских политиков дело не пойдёт. Эксперт фактически "похоронил" мечты Киева о ядерном оружии. Он заметил, что имеющиеся там производственные и научные ресурсы не позволят изготовить даже несложную "грязную бомбу".
Бодливой корове Бог рогов не даёт. […]. В собственном соку могут выжить только очень примитивные производства, - подчеркнул журналист.
Он добавил, что Украина сама порвала связи с другими республиками, которые имелись в период СССР, и потому "агрессивные мечты так и останутся мечтами".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась правда
11 июня 2020, 06:00
"Панове, подайте бывшему министру": Климкину-Чугункину ответили на угрозы вернуть Крым силой
11 июня 2020, 07:00
"Венгров-то зачем взрывать?": Ядерные призывы украинского депутата поставили в тупик Россию
11 июня 2020, 09:00
"Технология известная и грязная": Пегов рассказал, кто должен был стать жертвой теракта в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать зах...
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтова...
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась...
11 июня 2020, 04:00
Опять двадцать пять. Румыния снова собралась воевать с Россией
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
05 июня 2020, 23:55
Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя
06 июня 2020, 19:55
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
07 июня 2020, 01:00
Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.