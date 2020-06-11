Даже "грязную бомбу" сделать не способны: Вассерман "похоронил" мечты Украины о ядерном оружии

Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал в беседе с Nation News заявление украинского депутата Тараса Билана, призвавшего президента страны Владимира Зеленского заняться разработкой ядерных бомб и затем направить их на Россию и Венгрию.

Напомним, парламентарий от партии экс-лидера Украины Петра Порошенко "Солидарность" отметил, что посредством такого оружия Киеву удастся сдержать "внешних агрессоров". Он подчеркнул, что Москва, например, якобы намерена захватить Одесскую и ряд других областей страны.

По мнению Вассермана, данные высказывания являются "преступными". Но в любом случае дальше слов у украинских политиков дело не пойдёт. Эксперт фактически "похоронил" мечты Киева о ядерном оружии. Он заметил, что имеющиеся там производственные и научные ресурсы не позволят изготовить даже несложную "грязную бомбу".

Бодливой корове Бог рогов не даёт. […]. В собственном соку могут выжить только очень примитивные производства, - подчеркнул журналист.

Он добавил, что Украина сама порвала связи с другими республиками, которые имелись в период СССР, и потому "агрессивные мечты так и останутся мечтами".