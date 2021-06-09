Даже Псаки не знала: Рогозин сделал США предупреждение о санкциях

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Министерство торговли США полгода не отвечает на письмо об отмене санкций.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пожаловался, что на его официальный запрос более полугода не отвечает Министерство торговли США.

...Или мы идём вместе и будем развивать Международную космическую станцию, или мы получаем конкретный ответ...

- рассказал глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, он хочет "выстроить отношения с новой администрацией (США. - Ред.), договориться с ними, извините, по понятиям", отметил чиновник.

Как подчеркнул Рогозин, в Министерство торговли США он направил "своё письмо подробное с требованием ответить мне", однако из США "ни ответа, ни привета", передаёт ТАСС.

Рогозин также рассказал, что намерен провести встречу с главой NASA Биллом Нельсоном по видеосвязи и "заострить все вопросы и расставить все точки над i" в ходе международной конференции GLEX в Санкт-Петербурге.

Ранее Царьград сообщал, что пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введённых США санкциях против предприятий космической отрасли.

Журналисты на брифинге Белого дома попросили у Джен Псаки прокомментировать слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, по словам которого, если санкции США против РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш останутся в силе, то Россия выйдет из программы МКС.