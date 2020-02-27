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Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России

27 февраля 2020, 01:54  •  119 • Политика
Турция имеет право ограничить движение российских кораблей в некоторых черноморских проливах, в том числе и в Босфоре. По мнению политолога Андрея Никулина, Анкара имеет "очень неприятный рычаг воздействия", для активирования которого даже не нужен повод.
В конвенции Монтрё есть статья 21, которая позволяет Анкаре при "угрозе непосредственной военной опасности" ограничивать движение в черноморских проливах. Повод для введения мер не нужен – достаточно вероятности "угрозы". Чтобы доставить России определённые неудобства, корабли могут перестать пускать в Босфор.
"Так что в ситуации новых российско-турецких осложнений на сирийском фронте у Эрдогана оказывается очень неприятный рычаг воздействия, практически парализующий снабжение российской группировки в Сирии и режима Асада", - написал политолог Андрей Никулин на своей странице в Facebook.
В Идлибе погибло уже несколько десятков турецких солдат, и это может стать главным аргументом для принятия Эрдоганом ограничительных мер. Политолог напомнил, что Россия может организовать снабжение через Балтику, но это будет требовать больших временных и финансовых затрат.
Обозреватель турецкого телеканала Haber Turk Мухаррем Сарыкая, ссылаясь на источники в правительстве своей страны, ранее сообщал, что Анкара может вынужденно закрыть Босфор для кораблей военно-морского флота России. Он утверждает, что соответствующие документы уже "на столе" президента Турции. Отношения с Россией стали более напряжёнными после того, как в сирийском Идлибе началось наступление правительственной армии. Об этом написал "Московский комсомолец".

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