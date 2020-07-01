Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков

Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News. Получат ли американцы все секреты российского оружия, если Анкара примет их предложение, рассказал Царьграду военный эксперт Алексей Леонков.

Прежде всего он отметил, что во всех контрактах на поставку комплексов С-400 есть пункт о том, что продажа техники третьей стороне запрещена. Точно такое же требование выставляют американцы при продаже своих комплексов Patriot. Так что это стандартная практика, объясняет Леонков

Однако контрактные обязательства - далеко не единственная защита технологии С-400, добавляет он. В российских комплексах всегда есть техническая защита. Поэтому если в них полезет несанкционированный инженер, то он ничего там не найдёт, всё выгорит, подчеркнул эксперт.

"Мы когда-то продали Греции комплексы С-300. Я скажу откровенно, что американцы смотрели этот комплекс. Греки им, конечно, ничего не отдали, не продали, как Украина им свой комплекс отдала… У них (США) очень много наших советских комплексов ЗРК стоит на авиабазе Тонопа, это в зоне 51, где они испытывают и пытаются переделать свои крылатые ракеты, переделать технологию стелс и так далее. Мудрят, но ничего не получается", - отметил Алексей Леонков в интервью Царьграду.

Поэтому за сохранность секретов С-400 даже при самом плохом варианте можно не беспокоиться, заверил эксперт.