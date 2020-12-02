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Даже орден Бани прихватил: Повара королевы поймали на дерзкой краже

02 декабря 2020, 18:50  •  57 • В мире
Повара королевы Елизаветы II поймали на дерзкой краже. В течение нескольких месяцев слуга нагло воровал ценные вещи королевы и её близких - прихватил даже орден Бани, который затем продал в интернете.
В Букингемском дворце завершено расследование череды таинственных краж. В течение полугода там регулярно пропадали различные ценности - общая стоимость украденных вещей достигает 100 тыс фунтов.
Следователи установили, что воришкой является помощник повара, 37-летний Адамо Канто. Он работал на королевскую семью пять лет и ранее ни в чём предосудительном замечен не был. Однако с началом карантина минувшей весной во дворце началась грандиозная уборка, и ловкач решил "приделать ноги" всему, что плохо лежит, надеясь, что в такой суматохе никто ничего не заметит.
Часть вещей он уже успел продать на интернет-аукционах. Так, орден Бани, принадлежащий Елизавете II, он "слил" менее чем за 500 долларов, а вот за фотоальбом с банкета с участием Дональда Трампа находчивый повар сумел выручить уже 2000 долларов.
Мужчина также признался, что сбыл с рук фотографии принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон с их автографами. Также воришка приторговывал сувенирами из магазина, который работает на территории дворца.
Всего за ворованные вещи слуга получил около 8 тысяч фунтов - это примерно 800 тысяч рублей. Идентифицировать преступника полиции удалось с помощью учётной записи на сайте, через который и был продан тот самый злополучный орден Бани. Его пропажу заметили только спустя два месяца.
Полиция полагает, что часть украденных и проданных вещей потеряна навсегда. Судьбу незадачливого вора, обокравшего саму королеву, решит Вестминстерский магистратский суд уже в ближайшее время.
Справка Царьграда: Почётнейший орден Бани (англ. The Most Honourable Order of the Bath) - британский рыцарский орден, основанный Георгом I 18 мая 1725 года. Имя происходит от древнего обряда, когда претендентов подвергали ночному бодрствованию с постом, молитвой и купанием накануне получения рыцарства (церемония прекратилась в 1815 году).

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