Даже ОБСЕ прозрела: Киев поймали на подготовке к большой войне. Ждать у Крыма?

Украина активно стягивает танки и другую тяжёлую технику в Донбасс. Даже ОБСЕ, которая долгое время закрывала глаза на действия ВСУ, неожиданно прозрела. Киев поймали на подготовке к большой войне. Ждать ли украинские войска у границы с Крымом?

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, работающая на Украине, опубликовала отчёт от 8 марта, в котором зафиксировала переброску украинской техники на линию соприкосновения в Донбассе. Иностранные наблюдатели установили, что ВСУ перебросили на восток одиннадцать танков Т-72 и Т-64, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и шесть зенитно-ракетных комплексов "Стрела 10". Вся эта техника была замечена на железнодорожных станциях Константиновка, Алексеево-Дружковка и Покровск.

Очевидно, что украинские вооружённые формирования ведут переброску тяжёлой техники, которая может быть сконцентрирована в зонах планируемых провокаций или попыток прорыва, - отметил политический эксперт, представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

Скриншот: Telegram/Родион Мирошник

Отметим, что под угрозой вторжения оказался не только Донбасс. Накануне блогер Валерия Петрусевич выложила видео, на котором можно заметить, как украинскую бронетехнику стягивают к крымской границе. Кадры были сняты на железнодорожных станциях, одна из которых расположена возле посёлка Новоалексеевка в Херсонской области.