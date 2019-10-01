«Даже не проходила российскую таможню»: иностранку подозревают в контрабанде наркотиков во время стыковочного рейса

Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар могут приговорить в России к десяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Несколько граммов гашиша таможенники нашли в багаже девушки во время пересадки в аэропорту Шереметьево. При этом Иссахар летела из Индии в Израиль, где хранение до 15 грамм гашиша для личного пользования разрешено, в Москве не проходила таможенный контроль, а во время пересадки была только в транзитной зоне и не имела доступа к багажу.

9 апреля 2019 года 25-летняя гражданка Израиля и США Наама Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево — таможенники нашли в её багаже 9,6 грамма гашиша. В Москве у Иссахар был стыковочный рейс — она летела из Индии в Тель-Авив. В ходе проверки багажа в комплектовочном помещении с помощью служебной собаки по кличке Пакко-Прайд в рюкзаке Иссахар обнаружили гашиш. Иссахар не стала отрицать, что наркотики принадлежат ей. Девушка пояснила правоохранителям, что три месяца жила в Индии, работая инструктором йоги, и положила каннабис в чемодан ещё давно, а когда собирала вещи в поездку, забыла вынуть его из чемодана.

После допроса женщину арестовали и заключили в СИЗО. Вскоре ей было предъявлено обвинение по ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических веществ»), максимальная санкция по которой — три года тюрьмы.

Расследование дела длилось десять дней, а затем было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В надзорном ведомстве усмотрели в действиях Иссахар ещё один состав преступления — по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков»). После трёх месяцев дополнительного расследования девушке было предъявлено обвинение уже по двум статьям, и в конце июля 2019 года его начал рассматривать Химкинский городской суд.

2 октября должно состояться вынесение приговора. Иссахар грозит десять лет лишения свободы.

Стоит отметить, что багаж девушка сдала в начальной точке маршрута и доступа в России к нему не имела. Более того, Иссахар не проходила в Шереметьеве таможенный контроль. Четыре часа, в течение которых она ждала рейса в Израиль, девушка находилась в так называемой стерильной зоне — территории между пунктом проверки в аэропорту и самолётом.

Уникальное обвинение

Защита Иссахар отмечает, что обвинение в контрабанде в этом случае, когда не было факта пересечения российской таможни, беспрецедентно.

© naama.issachar

«Я изучил практику закреплённых за аэропортами судов за последние 15 лет, и это первое такое дело, — рассказывает RT адвокат Иссахар Александр Тайц. — Человек летел транзитным рейсом. В обвинении указано, что она пересекла таможенную границу. Формально это так — по воздуху она её действительно пересекла. Однако поскольку Иссахар не проходила через таможенный пункт и даже не собиралась этого делать, то состава преступления в её действиях нет. Свой багаж, в котором находилось наркотическое средство, она сдала в Дели — он был зарегистрирован до Тель-Авива. В Шереметьеве багаж Наама не запрашивала и доступа в России к нему не имела. Если бы в теории она летела из Шереметьева внутренним рейсом, тогда она должна была бы получить багаж и пройти через таможню. Но в этом случае Иссахар могла пойти через красный коридор и отказаться от совершения преступления, сдав наркотическое вещество».

Защитник считает, что если руководствоваться логикой гособвинения, то Иссахар пересекала границу РФ, когда она находилась на борту самолёта.

«По логике правоохранителей, пассажиры всех гражданских судов, следующих транзитом через воздушное пространство РФ, являются контрабандистами. Тогда нужно вводить в Уголовный кодекс новый состав преступления — «транзитная контрабанда», — говорит Тайц.

По словам адвоката, после возвращения дела из прокуратуры в МВД доследование проводилось целых три месяца, но, по сути, никаких следственных действий почти не было.

«За это время была только допрошена сотрудница полиции, которая забрала Нааму в транзитной зоне и доставила в дежурную часть, — отмечает адвокат. — В итоге в деле не появилось никаких новых доказательств по обвинению в контрабанде. Гособвинение формулирует контрабанду тем же словами, как и перевозку, ссылаясь при этом на таможенное законодательство и закон «О государственной границе РФ».

При этом Иссахар готова признать вину по статье о хранении наркотиков.

«Несмотря на то что девушка не покидала так называемую стерильную зону, на этой территории действует российское законодательство, которое запрещает хранение наркотиков», — поясняет Тайц.

Примечательно, что в Израиле, куда Иссахар везла гашиш, хранение вещества весом до 15 грамм для личного употребления является законным.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры на вопросы RT по существу дела отвечать не стали. В Управлении на транспорте МВД России по ЦФО на вопросы RT о ходе расследования и предъявленном обвинении отвечать отказались, сославшись на ст. 161 УПК РФ («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования»).

Адвокат и бывший заместитель Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы Марат Файзулин также отмечает, что обвинение в контрабанде незаконно.

«В пункте 25 статьи 2 Таможенного кодекса описано определение незаконного перемещения товаров через таможенную границу, — поясняет Файзулин в беседе с RT. — Там указано, что контрабанда — это перемещение товаров через таможенную границу вне мест таможенных пунктов или вне времени работы их работы либо с сокрытием от таможенного контроля, недостоверным декларированием или недекларированием, либо с использованием поддельных документов. Ни одного из признаков нарушения этой нормы закона у гражданки Израиля нет. Таким образом, статья о контрабанде инкриминирована ей необоснованно».

© naama.issachar

Адвокат Екатерина Духина также согласна, что обвинение по статье 229 УК РФ девушке предъявлено необоснованно.

«Но самое важное в этой истории — понимать, что с точки зрения перевозки и хранения наркотических веществ, описанных в статье 228 УК РФ, на территории транзитной законы действуют те же законы и правила, что и за её пределами, — комментирует RT ситуацию Духина. — Однако если эта абсурдная практика продолжится, то антинаркотические статьи можно с таким же успехом применять в отношении зарубежных лекарств в аптечках, путешествующих транзитом через Россию, если они содержат запрещённые у нас вещества или не аккредитованные в РФ».

Оказавшейся в российском СИЗО иностранке оказывали помощь дипломаты. Израильский консул в Москве Яффа Олевицки и консульский отдел МИД Израиля поддерживают контакт с семьей Иссахар с момента её ареста и оказывали консульскую и гуманитарную помощь. Израильские дипломаты пояснили, что не могут вмешиваться в судебные разбирательства в другой стране.

«Россияне дали понять, что речь идёт об уголовном преступлении, требующем судебного разбирательства в соответствии с российским законодательством», — отметили в МИД Израиля.