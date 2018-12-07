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«Даже не обсуждается»: В США заявили, что не будут воевать с Россией из-за инцидента в Черном море

07 декабря 2018, 05:54  •  83 • Политика
США не рассматривают вариант военного ответа на инцидент в Черном море. Данный вариант даже не обсуждается, подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов США.
США не будут нападать на Россию из-за провокации Украины в Керченском проливе, в результате которой было задержано 3 украинских военных судна и их экипажи. Об этом заявил лично глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
По его словам, мировое сообщество обязано отреагировать на инцидент в Черном море в сфере дипломатии, экономики или безопасности, однако военный ответ даже не обсуждается. Высокопоставленный военный США подчеркнул, что не было даже дискуссий на эту тему.
«Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе (на инцидент) в Азовском море», - цитирует The Washington Post слова Джозефа Данфорда.
Напомним, что украинская провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Три украинских военных судна нарушили границу России и были задержаны российскими пограничниками. Происшествие получило в прессе название «инцидент в Черном море».

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