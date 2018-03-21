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Даже не оборачиваются на дымовые шашки: В Косове напали на парламент

21 марта 2018, 19:24  •  28 • Политика
Голосование в парламенте самопровозглашенной Республики Косово было сорвано с использованием слезоточивого газа и дымовых шашек.
В парламенте самопровозглашенного государства Республика Косово произошел сегодня поразительный инцидент. Депутаты, принадлежащие к движению "Самоопределение", сорвали там утверждение документа о демаркации границы с Черногорией самым радикальным образом.
Они забросали своих коллег и всю палату парламента шашками со слезоточивым газом. Данный демарш был заснят на видео косовским телеканалом RTK.
Впоследствии видео инцидента распространилось по мировой сети Интернет и привлекло к себе чрезвычайное внимание общественности. Был отмечен данный эпизод и в российском сегменте соцсетей.
Так, на информационном телеграм-канале LIFE SHOT появился ролик с задымленным залом парламентских заседаний и комментарием: "Крутые косовские депутаты не оборачиваются на брошенную дымовую шашку".

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