«Даже не думайте об этом»: Вашингтон боится, как бы Россия не прорвала «нефтяную блокаду» Ирана - СМИ

Источник Financial Times в Белом доме заявил, что администрация Трампа будет крайне недовольна, если Россия поможет Ирану продавать нефть на мировом рынке в обход санкций США.

В администрации Трампа опасаются, что Россия может попытаться помочь Ирану обойти односторонние экономические санкции, наложенные на страну США в обход традиционных практик ООН. Конкретней говоря, сообщает издание Financial Times, люди Трампа боятся, что Москва может помочь продавать иранскую нефть на мировом рынке.

Напомним, что ранее ряд иностранных СМИ действительно сообщил, что Россия рассматривает возможность закупки нефти у Ирана с целью ее последующей перепродажи. Если он будет осуществлен, данный шаг во многом нивелируют американские рестрикции.

Сообщалось, что нюансы указанного процесса обсуждались на последней встрече лидеров трех стран-гарантов сирийского перемирия: Ирана, России и Турции.

Как отметил источник Financial Times, в Белом доме данную информацию восприняли крайне негативно.