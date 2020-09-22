Даже на Украине уже не верят Навальному: Названы 10 нестыковок в его истории

Нестыковки в деле об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального увидели даже на Украине. Издание "Главред" перечислило 10 причин, по которым история "борца с режимом" вызывает большие сомнения.

Первое, что сразу бросается в глаза, - это отсутствие на фотографиях с Навальным следов от катетера. Во-вторых, если Навальный провёл 19 дней в коме, его должны были "кормить" через центральную венозную систему, а именно яремную вену. Следов этого на фото с оппозиционером из больницы тоже нет.

Третье - после 19 дней в коме Навальный должен был похудеть гораздо сильнее. Однако по фотографиям видно, что под футболкой оппозиционера по-прежнему скрывается толстенький живот.

Четвёртое - сразу после выхода из комы к Навальному пустили детей, которые прибыли из США. С учётом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и эпидемиологической обстановки в Штатах врачи бы ни за что не пошли на такой риск.

Пятое - на фотографиях Навального бледным выглядит лишь лицо оппозиционера. Шея, руки в районе локтей у него здорового цвета. Шестое - идеально выглаженные постельное бельё и пижама Навального также намекают на постановку.

Может, немцы там для бундесвера какое-то немнущееся больничное бельё придумали? Я лежала подолгу в больницах. Поверьте, не так выглядит кровать даже к середине дня лежания, - пишет журналист "Главреда".

Седьмой момент - после 19 дней в коме и на пятый день после снятия с ИВЛ Навальный уже вовсю расхаживает по лестнице и диктует довольно длинные тексты. Хотя при этом сам заявлял, что, когда очнулся, не мог ничего сказать, никого узнать, не мог вообще ничего сделать.

Восьмое - Навальный встал на ноги спустя буквально месяц после получения "усиленной" версии "Новичка". В то время как Скрипали, которые якобы тоже стали жертвами яда, восстанавливаются до сих пор, а банкир Кивелиди был убит на месте вместе с секретаршей и патологоанатомом, который вскрывал его тело, пишет украинское издание "Главред".

Девятое - расхождение между словами Навального и пресс-релизом "Шарите". В берлинской клинике сообщили, что оппозиционер пришёл в себя и сразу понял, где он находится, кто вокруг и что с ним произошло. Навальный же рассказывает, что долго никого не узнавал.

Наконец, десятое и самое очевидное - кроссовки оппозиционера. После 26 дней в лежачем положении, из которых 19 ещё и в коме, у оппозиционера должны были сильно отечь ноги. То есть ни о каких кроссовках не может идти речи.

Украинское издание предполагает, что на самом деле Навальный, если и был отравлен, то не "Новичком", а ФОС, получил сразу атропин, ему стало лучше и его забрали в Германию. А там он пришёл в себя гораздо раньше, чем показывают.