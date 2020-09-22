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Даже на Украине уже не верят Навальному: Названы 10 нестыковок в его истории

22 сентября 2020, 22:10  •  172 • Политика
Украинское издание "Главред" перечислило десять нестыковок в деле "отравления" Навального.
Нестыковки в деле об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального увидели даже на Украине. Издание "Главред" перечислило 10 причин, по которым история "борца с режимом" вызывает большие сомнения.
Первое, что сразу бросается в глаза, - это отсутствие на фотографиях с Навальным следов от катетера. Во-вторых, если Навальный провёл 19 дней в коме, его должны были "кормить" через центральную венозную систему, а именно яремную вену. Следов этого на фото с оппозиционером из больницы тоже нет.
Третье - после 19 дней в коме Навальный должен был похудеть гораздо сильнее. Однако по фотографиям видно, что под футболкой оппозиционера по-прежнему скрывается толстенький живот.
Четвёртое - сразу после выхода из комы к Навальному пустили детей, которые прибыли из США. С учётом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и эпидемиологической обстановки в Штатах врачи бы ни за что не пошли на такой риск.
Пятое - на фотографиях Навального бледным выглядит лишь лицо оппозиционера. Шея, руки в районе локтей у него здорового цвета. Шестое - идеально выглаженные постельное бельё и пижама Навального также намекают на постановку.
Может, немцы там для бундесвера какое-то немнущееся больничное бельё придумали? Я лежала подолгу в больницах. Поверьте, не так выглядит кровать даже к середине дня лежания, - пишет журналист "Главреда".
Седьмой момент - после 19 дней в коме и на пятый день после снятия с ИВЛ Навальный уже вовсю расхаживает по лестнице и диктует довольно длинные тексты. Хотя при этом сам заявлял, что, когда очнулся, не мог ничего сказать, никого узнать, не мог вообще ничего сделать.
Восьмое - Навальный встал на ноги спустя буквально месяц после получения "усиленной" версии "Новичка". В то время как Скрипали, которые якобы тоже стали жертвами яда, восстанавливаются до сих пор, а банкир Кивелиди был убит на месте вместе с секретаршей и патологоанатомом, который вскрывал его тело, пишет украинское издание "Главред".
Девятое - расхождение между словами Навального и пресс-релизом "Шарите". В берлинской клинике сообщили, что оппозиционер пришёл в себя и сразу понял, где он находится, кто вокруг и что с ним произошло. Навальный же рассказывает, что долго никого не узнавал.
Наконец, десятое и самое очевидное - кроссовки оппозиционера. После 26 дней в лежачем положении, из которых 19 ещё и в коме, у оппозиционера должны были сильно отечь ноги. То есть ни о каких кроссовках не может идти речи.
Украинское издание предполагает, что на самом деле Навальный, если и был отравлен, то не "Новичком", а ФОС, получил сразу атропин, ему стало лучше и его забрали в Германию. А там он пришёл в себя гораздо раньше, чем показывают.
Факт его быстрого выхода из комы могли, например, скрывать в связи с переправкой его в другую больницу, в страну, т. е. немцы уверены, что он был отравлен в России, и считают, что его надо скрывать. Либо хотят утяжелить в глазах мировой общественности последствия. Либо не хотят показать, что в Омске Навальный всё же получил спасительную терапию, ведь сейчас получается, что его спасли немцы, - подводит итог украинское издание.

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