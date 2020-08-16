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"Даже мертвым не отдам страну": Лукашенко встал на колени перед народом
16 августа 2020, 15:25 • 175 • Политика
Президент Белоруссии решился на глубокие откровения в выступлении перед народом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед гражданами на площади Независимости в Минске. Лидер страны лично обратился к народу.
Глава республики отметил, что жители столицы на протяжении четверти века "терпят" провинциала, который когда-то приехал к ним из глубинки.
"Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Я не сторонник улиц и площадей", – начал президент.
Лукашенко заявил, что смог вместе с народом добиться того, о чем "мечтали миллионы" – справедливую, суверенную республику.
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