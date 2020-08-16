"Даже мертвым не отдам страну": Лукашенко встал на колени перед народом

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Президент Белоруссии решился на глубокие откровения в выступлении перед народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед гражданами на площади Независимости в Минске. Лидер страны лично обратился к народу.

Глава республики отметил, что жители столицы на протяжении четверти века "терпят" провинциала, который когда-то приехал к ним из глубинки.

"Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Я не сторонник улиц и площадей", – начал президент.

Лукашенко заявил, что смог вместе с народом добиться того, о чем "мечтали миллионы" – справедливую, суверенную республику.

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