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Даже касок не дали: Украина столкнулась с коварством ФРГ

04 февраля 2022, 23:40  •  49 • Политика
Германия и сама не прислала обещанную военную помощь Киеву, и другим странам не позволила. Украина столкнулась с коварством ФРГ. Даже касок не дали, пожаловался министр Незалежной.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина так и не получила обещанные пять тысяч военных касок от Германии. Он отметил, что дальше публичных обещаний предоставить этот вид военной помощи дело не дошло.
"Ещё раз повторяю: ни одного документа, в котором правительство Германии засвидетельствовало, что даже те каски они нам передадут, мы официально ещё не получили", - приводит слова Резникова портал "Вести.ua" со ссылкой на Минобороны Незалежной.
Министр отметил, что находится в контакте с послом Германии на Украине Анкой Фельдгузен. Та обещала, что Киеву вскоре будет направлен документ о военной помощи, пока он только готовится.
Более того, Германия блокировала передачу Эстонией пушек немецкого производства, сообщил Алексей Резников. Он обратился к властям ГДР:
"Не блокируйте, пожалуйста, возможность нам защищаться".
Когда в конце января Германия согласилась прислать Украине военную помощь, этот шаг вызвал у мэра Киева Виталия Кличко вовсе не чувство благодарности. Молчать он не стал и спросил, что будет после касок. Подушки?

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