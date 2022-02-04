Даже касок не дали: Украина столкнулась с коварством ФРГ

Германия и сама не прислала обещанную военную помощь Киеву, и другим странам не позволила. Украина столкнулась с коварством ФРГ. Даже касок не дали, пожаловался министр Незалежной.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина так и не получила обещанные пять тысяч военных касок от Германии. Он отметил, что дальше публичных обещаний предоставить этот вид военной помощи дело не дошло.

"Ещё раз повторяю: ни одного документа, в котором правительство Германии засвидетельствовало, что даже те каски они нам передадут, мы официально ещё не получили", - приводит слова Резникова портал "Вести.ua" со ссылкой на Минобороны Незалежной.

Министр отметил, что находится в контакте с послом Германии на Украине Анкой Фельдгузен. Та обещала, что Киеву вскоре будет направлен документ о военной помощи, пока он только готовится.

Более того, Германия блокировала передачу Эстонией пушек немецкого производства, сообщил Алексей Резников. Он обратился к властям ГДР:

"Не блокируйте, пожалуйста, возможность нам защищаться".

Когда в конце января Германия согласилась прислать Украине военную помощь, этот шаг вызвал у мэра Киева Виталия Кличко вовсе не чувство благодарности. Молчать он не стал и спросил, что будет после касок. Подушки?