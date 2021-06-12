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Даже Канада засомневалась: Американист о фатальной ошибке Байдена
12 июня 2021, 00:35 • 79 • Политика
Американцы осудили Байдена, поскольку тот потерял величие США и сделал "подарок" России. Даже канадцы, "исторические друзья" американцев, начали сомневаться в стабильности двухсторонних отношений, отметил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Американские читатели эмоционально отреагировали на статью Wall Street Journal, в которой журналисты раскритиковали энергетическую политику администрации президента США Джо Байдена. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил просчёт Белого дома.
Поводом для недовольства жителей США стало то, что Байден решил приостановить действие государственной программы по передаче в аренду территорий Аляски для газовых и нефтяных месторождений. По мнению американцев, это является подарком для России, так как ставит США в энергетическую зависимость от нашей страны.
Рафаэль Ордуханян отмечает, что реакция жителей США хоть и является излишне эмоциональной, но в некоторых аспектах соответствует действительности. Решение Байдена, действительно, можно назвать подарком для России, считает политолог.
- объяснил американист.
По его словам, недальновидные решения Байдена продиктованы "заботой об окружающей среде". Однако закрытие канадской трубы по большому счёту ничего не изменит. Канада продолжит продавать нефть в цистернах, как было раньше. Но в добавок к этому ещё и начнёт экспорт чёрного золота в Индию и Китай.
- задаётся вопросом эксперт.
Политолог указал, что когда что-то отменяешь, то всегда нужно найти что-то взамен. Потому что работает система сдержек и противовесов. Однако в случае с США этого не произошло. Поэтому следует ожидать, что отношения США со многими странами изменятся, и далеко не в лучшую сторону. Ведь даже канадцы, "исторические друзья" американцев, начали сомневаться в стабильности двухсторонних отношений.
- резюмировал эксперт в беседе с Nation News.
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