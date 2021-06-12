Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Главная / Политика

Даже Канада засомневалась: Американист о фатальной ошибке Байдена

12 июня 2021, 00:35  •  79 • Политика
Американцы осудили Байдена, поскольку тот потерял величие США и сделал "подарок" России. Даже канадцы, "исторические друзья" американцев, начали сомневаться в стабильности двухсторонних отношений, отметил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Американские читатели эмоционально отреагировали на статью Wall Street Journal, в которой журналисты раскритиковали энергетическую политику администрации президента США Джо Байдена. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил просчёт Белого дома.
Поводом для недовольства жителей США стало то, что Байден решил приостановить действие государственной программы по передаче в аренду территорий Аляски для газовых и нефтяных месторождений. По мнению американцев, это является подарком для России, так как ставит США в энергетическую зависимость от нашей страны.
Рафаэль Ордуханян отмечает, что реакция жителей США хоть и является излишне эмоциональной, но в некоторых аспектах соответствует действительности. Решение Байдена, действительно, можно назвать подарком для России, считает политолог.
Перекрывается газопровод "Кистоун" - Канада перестаёт экспортировать. Откуда нефтеперерабатывающие заводы Техаса и Луизианы будут брать тяжёлую нефть? Остаются два источника - Россия и Венесуэла,
- объяснил американист.
По его словам, недальновидные решения Байдена продиктованы "заботой об окружающей среде". Однако закрытие канадской трубы по большому счёту ничего не изменит. Канада продолжит продавать нефть в цистернах, как было раньше. Но в добавок к этому ещё и начнёт экспорт чёрного золота в Индию и Китай.
Экология от этого никак не улучшится. Канада - один из крупнейших экспортёров нефти в мире. Как можно так близоруко рассуждать обо всём?
- задаётся вопросом эксперт.
Политолог указал, что когда что-то отменяешь, то всегда нужно найти что-то взамен. Потому что работает система сдержек и противовесов. Однако в случае с США этого не произошло. Поэтому следует ожидать, что отношения США со многими странами изменятся, и далеко не в лучшую сторону. Ведь даже канадцы, "исторические друзья" американцев, начали сомневаться в стабильности двухсторонних отношений.
В местных СМИ я даже видел такой комментарий: "Теперь мы понимаем Россию". Мы имеем дело с самой некомпетентной администрацией США. Это сплошной абсолютный бурелом,
- резюмировал эксперт в беседе с Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
11 июня 2021, 20:55
"Выйду за дверь": Джен Псаки отказалась от желания уйти в отставку
11 июня 2021, 22:45
"Гигантский цирк": Лидеры стран G7 раскритиковали свой саммит
11 июня 2021, 20:55
Жителей Женевы предупредили перед встречей Байдена с Путиным: Закроют и землю, и воду
11 июня 2021, 22:45
Захарова ответила на мракобесную риторику США: "Please keep silence"
11 июня 2021, 22:45
Отставной генерал США назвал единственный способ "остановить давление со стороны России"
11 июня 2021, 22:45
Россию ждёт заморозка цен на топливо? Вице-премьер Новак выступил с инициативой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
05 июня 2021, 21:55
Загородить России выход к Чёрному морю
06 июня 2021, 08:00
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "Северном потоке - 2"
10 июня 2021, 02:45
Киргизия боится возвращения своих граждан из России
10 июня 2021, 10:05
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны
08 июня 2021, 04:55
Названы три причины, почему Крым обойдётся без воды от Украины
09 июня 2021, 12:05
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.