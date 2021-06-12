Даже Канада засомневалась: Американист о фатальной ошибке Байдена

Американцы осудили Байдена, поскольку тот потерял величие США и сделал "подарок" России. Даже канадцы, "исторические друзья" американцев, начали сомневаться в стабильности двухсторонних отношений, отметил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Американские читатели эмоционально отреагировали на статью Wall Street Journal, в которой журналисты раскритиковали энергетическую политику администрации президента США Джо Байдена. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил просчёт Белого дома.

Поводом для недовольства жителей США стало то, что Байден решил приостановить действие государственной программы по передаче в аренду территорий Аляски для газовых и нефтяных месторождений. По мнению американцев, это является подарком для России, так как ставит США в энергетическую зависимость от нашей страны.

Рафаэль Ордуханян отмечает, что реакция жителей США хоть и является излишне эмоциональной, но в некоторых аспектах соответствует действительности. Решение Байдена, действительно, можно назвать подарком для России, считает политолог.

Перекрывается газопровод "Кистоун" - Канада перестаёт экспортировать. Откуда нефтеперерабатывающие заводы Техаса и Луизианы будут брать тяжёлую нефть? Остаются два источника - Россия и Венесуэла,

- объяснил американист.

По его словам, недальновидные решения Байдена продиктованы "заботой об окружающей среде". Однако закрытие канадской трубы по большому счёту ничего не изменит. Канада продолжит продавать нефть в цистернах, как было раньше. Но в добавок к этому ещё и начнёт экспорт чёрного золота в Индию и Китай.

Экология от этого никак не улучшится. Канада - один из крупнейших экспортёров нефти в мире. Как можно так близоруко рассуждать обо всём?

- задаётся вопросом эксперт.

Политолог указал, что когда что-то отменяешь, то всегда нужно найти что-то взамен. Потому что работает система сдержек и противовесов. Однако в случае с США этого не произошло. Поэтому следует ожидать, что отношения США со многими странами изменятся, и далеко не в лучшую сторону. Ведь даже канадцы, "исторические друзья" американцев, начали сомневаться в стабильности двухсторонних отношений.

В местных СМИ я даже видел такой комментарий: "Теперь мы понимаем Россию". Мы имеем дело с самой некомпетентной администрацией США. Это сплошной абсолютный бурелом,

- резюмировал эксперт в беседе с Nation News.