«Даже из дома не выйти»: уроженец Таджикистана не может восстановить трудовой патент, несмотря на решение суда

Житель Москвы 30-летний Сухроб Маликов уже восемь месяцев не может работать, так как его трудовой патент был аннулирован. В марте этого года после проверки на него составили административный протокол о правонарушении за то, что он работал без разрешения. Ему выписали штраф с выдворением из страны и запретом осуществлять трудовую деятельность в России. Мужчина подал жалобу в суд и оспорил это решение. Адвокат потерпевшего предоставил доказательства, что патент был действующим на момент проверки. Однако до сих пор с Маликова не сняты ограничения. Гражданская жена Сухроба связалась с RT и попросила оказать им помощь. Сейчас семья живёт и снимает жильё на одну её зарплату. RT обратился в ГУ МВД России, после чего Виктория сообщила, что с ней связались представители ведомства для решения вопроса.

Гражданин Таджикистана 30-летний Сухроб Маликов живёт и работает в России с 2009 года. Ежегодно он оформляет трудовой патент. Последний документ сроком действия 12 месяцев ему был выдан в апреле 2020 года, а в марте 2021 года на объекте, где он работал, состоялась проверка.

«Муж трудился разнорабочим по ремонту квартир, — рассказывает гражданская жена Сухроба Виктория Новикова. — Документы у него все были в порядке. Патент мы оплачивали каждый месяц. На объект пришла проверка, в ходе которой на него составили протокол. Сказали, что патент просрочен. Сутки он просидел в полиции, потом его доставили в Тушинский районный суд, дали постановление о выдворении. Мы сразу же в марте подали жалобу на это решение».

Согласно материалам дела, на Маликова был составлен протокол о том, что он в нарушение п.4 ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» работал без трудового патента.

Постановлением Тушинского районного суда города Москвы от 23 марта 2021 года Маликов был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.18.10 КоАП РФ, и приговорён к штрафу в размере 5 тыс.рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Жалобу Маликова рассматривал Московский городской суд. В августе было вынесено решение, в котором отмечается, что, согласно сведениям Центральной базы учёта иностранных граждан (АС ЦБДУИГ), отделом внешней трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по г. Москве Маликову был оформлен патент на работу с 17 апреля 2020 года. Адвокат Маликова представил доказательства ежемесячной оплаты патента в период с мая 2020 года по март 2021 год включительно.

«Эти обстоятельства не были проверены судом первой инстанции, — сказано в решении Мосгорсуда. — Таким образом, на момент проверки 22 марта 2021 года Маликов С.Ш. имел право осуществлять трудовую деятельность на территории г. Москвы».

Жалоба Маликова была удовлетворена. Мосгорсуд отменил постановление Тушинского районного суда и прекратил производство в связи с отсутствием события административного правонарушения.

«Адвокат нам не сообщал, почему рассмотрение дела по опротестованию решения длилось так долго. Было два или три слушания. Меня просили предоставить для суда чеки об оплате патента. Я всё предоставила», — говорит Виктория.

«Почти год мучаюсь с этим»

В сентябре Маликов обратился с заявлением о выдаче патента на работу, но ему отказали, так как в информационных сведениях он до сих пор значится как привлечённый к административной ответственности, а его ранее выданный патент — как аннулированный.

«После того как мы выиграли в суде, юрист мне сказал, что решение о выдворении должно было автоматически быть снято, но в итоге этого не произошло, — объясняет Виктория. — Теперь юрист предлагает мне ещё заплатить ему, чтобы они подали в суд на ответственные органы, которые не снимают запрет. Почти год мучаюсь с этим. Сухроб до сих пор не может работать. Даже из дома выйти не может, потому что нет документов. Живём на одну мою зарплату. Мне приходится выходить на подработки, чтобы как-нибудь оплатить съёмное жильё и ещё осталось на пропитание».

Женщина обратилась к RT с просьбой помочь ей решить эту проблему. RT направил запрос в МВД.

В ведомстве сообщили, что согласно статье 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок действия патента считается продлённым на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

«На день составления административного протокола в отношении указанного гражданина в информационных учётах отсутствовали сведения о произведённом платеже, — комментируют в пресс-службе МВД. — Документы, подтверждающие оплату налога, также предоставлены не были ни при составлении протокола, ни при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде первой инстанции. Указанный гражданин не был исключён из списка лиц, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешён, в связи с тем, что постановление Московского городского суда об отмене постановления Тушинского районного суда г. Москвы поступило в ГУ МВД по Г. Москве 15 ноября 2021 г.».

При этом в МВД подчеркнули, что в настоящее время в ГУ МВД России по г. Москве направлено письмо о принятии мер по отмене решения о запрете въезда Маликову в Россию.

«После снятия ограничения на въезд в Российскую Федерацию может быть повторно рассмотрен вопрос о выдаче патента на осуществление трудовой деятельности», — пояснили в МВД.

По словам Виктории, на днях она получила письмо из МВД, в котором её попросили направить в ведомство обращение с приложением документов по данному делу для решения вопроса.

«На днях я была у адвоката, — говорит Новикова. — Мы собрали все документы и повторно отправили в МВД. Надеюсь, всё получится, и наша проблема разрешится».