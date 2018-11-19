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«Даже Илона Маска поставили бы в первый ряд»: Делягин об отношении стран АТЭС к Медведеву
19 ноября 2018, 18:39 • 47 • Политика
Медведева не уважают даже на саммите АТЭС, считает медиаэксперт Смирнов, глядя на фото с саммита в Папуа - Новой Гвинее. Своим мнением на эту тему поделился экономист и политолог Михаил Делягин.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оказался во втором ряду на коллективном фото участников саммита организации «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В соцсетях расценили это как признак неуважения к Медведеву. Так ли это на самом деле, Царьграду рассказал экономист и политолог Михаил Делягин.
Он отмечает, что с одной стороны, это правильно - поставить Медведева во второй ряд, так как Россия не парламентская, а президентская республика, и он не глава государства. С другой стороны, помимо вопроса правил, есть еще и вопрос уважения. Делягин сильно сомневается, что если бы на мероприятии появился второй человек Китая или какой-нибудь Илон Маск, то его поставили бы во второй ряд.
Также эксперт не исключает, что постановка Медведева во второй ряд связана с организационным бардаком, который творился на саммите в Папуа - Новой Гвинее. Однако со временем про бардак все забудут, а фотография с Медведевым во втором ряду так и останется.
По мнению политолога и экономиста, Медведев вполне заслужил то отношение, которое к нему проявили на фото с саммита. Делягин считает, что страны АТЭС никогда не простят Медведеву Ливии, которую он помог уничтожить, будучи президентом России.
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