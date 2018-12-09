″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото

Пользователи соцсети выложили снимки так называемого схрона ″героев АТО″ - тех самых карателей, которые воют на стороне Украины, обстреливая Донбасс и мирных жителей. ″Даже флаг США есть″, - отмечают комментаторы, рассматривая фото.

Бананы, раскладушки, сохнущие майки на растянутых веревках. Быт суровый, почти без излишеств, как комментируют пользователи в Сети. Впрочем, первое, что кидается в глаза — растянутый посередине флаг США.

″Схрон хЭроев АТО. Все по стандартам НАТО. Даже флаг США есть″, - отмечают комментаторы.

″Это не флаг. Это труселя комбата в цветах надежды″, - смеются одни.

″Или наматрасник сушится″, - предполагают другие.

″Позорище. И при этом они кричат о своей независимости″, - отмечают третьи.