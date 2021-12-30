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Даже фашисты до этого не доходили: Бородай о подлой спецоперации Киева
30 декабря 2021, 11:50 • 293 • Политика
Депутат Госдумы Александр Бородай оценил спецоперацию Киева с привлечением женщин. Он напомнил, что даже фашисты к подобным методам не прибегали.
Как известно, на Украине принято решение мобилизовать женщин - под ружьё хотят поставить всех, в том числе многодетных матерей. Подобная мера вызвала возмущение, тысячи женщин записывают ролики в социальных сетях, говоря, что не готовы служить такой стране. Одновременно с этим запущена кампания по обелению решения властей Украины. Так, украинский политический аналитик Александр Кочетков написал, что в призыве женщин есть логика. Мол, главное, чтобы стреляли в направлении противника, а как они это будут делать - вопрос второй. Более того, Кочетков не отметает возможности призыва подростков на службу...
Депутат Госдумы России Александр Бородай в беседе с Царьградом оценил сказанное. Он обратил внимание, что сегодняшние решения Киева больше походят на "бред сумасшедшего":
Александр Бородай полагает, что процессы, происходящие сегодня на Украине, вызывают у него беспокойство:
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