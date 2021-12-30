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Даже фашисты до этого не доходили: Бородай о подлой спецоперации Киева

30 декабря 2021, 11:50  •  293 • Политика
Депутат Госдумы Александр Бородай оценил спецоперацию Киева с привлечением женщин. Он напомнил, что даже фашисты к подобным методам не прибегали.
Как известно, на Украине принято решение мобилизовать женщин - под ружьё хотят поставить всех, в том числе многодетных матерей. Подобная мера вызвала возмущение, тысячи женщин записывают ролики в социальных сетях, говоря, что не готовы служить такой стране. Одновременно с этим запущена кампания по обелению решения властей Украины. Так, украинский политический аналитик Александр Кочетков написал, что в призыве женщин есть логика. Мол, главное, чтобы стреляли в направлении противника, а как они это будут делать - вопрос второй. Более того, Кочетков не отметает возможности призыва подростков на службу...
Депутат Госдумы России Александр Бородай в беседе с Царьградом оценил сказанное. Он обратил внимание, что сегодняшние решения Киева больше походят на "бред сумасшедшего":
Даже нацисты, когда Германия была на последнем издыхании, хоть и гнали подростков, но выбирали именно парней. До того, чтобы гнать баб, непосредственно на боевые действия, даже они не доходили, - сказал Бородай. - Никакого отношения к современной войне это не имеет. Более того, естественно, в условиях реального боя, эти подростки и женщины автоматы, которые им якобы будут выданы, побросают. В общем, даже рассчитывать на их помощь не приходится.
Александр Бородай полагает, что процессы, происходящие сегодня на Украине, вызывают у него беспокойство:
Всё это признаки абсолютной невменяемости, в которой находится то, что условно можно назвать украинской политической элитой. Они градус истерии поднимают до такой степени, что вся ситуация уже давно дошла до абсурда. Стало понятно, что этим призраком надвигающейся российской угрозы они хотят отвлечь население от тех тягот и бед, которое люди уже переносят и будут переносить.

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