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Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт

03 июля 2020, 00:00  •  112 • Политика
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Киев потеряет больше, заявил военный эксперт Борис Рожин. Он подчеркнул, что ситуацию обстрела можно рассмотреть лишь в теории, поскольку Россия имеет мощные ПВО, а на Украине не налажено серийное военное производство.
Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил новую украинскую крылатую ракету "Нептун", которую в самой стране уже прозвали "убийцей" Крымского моста.
Ранее руководитель военного предприятия "Луч", которое и занималось разработкой, Олег Коростелев в комментарии для канала Security Talks на YouTube выразил надежду, что новое оружие в следующие 1,5-2 месяца уже поступит на вооружение ВС Украины.
Рожин заметил: для того чтобы теоретически рассмотреть ситуацию обстрела Крымского моста украинской стороной, нужно допустить очень много "если".
Во-первых, военное производство на Украине очень мелкосерийно, и оно чаще всего ограничивается производством отдельных единичных образцов.
Во-вторых, Россия имеет мощную систему ПВО. Но даже если допустить проникновение одной из ракет сквозь как бы "дыру в защите" при массированном обстреле "Нептунами", Киев всё равно понесёт значительно более серьёзный урон в такой ситуации.
Ответные действия России нанесут ей гораздо более серьёзный ущерб. Поэтому все эти заявления о ракетах служат для внутреннего потребителя, показывая, что власти занимаются разработкой новых вооружений, - отметил эксперт.

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