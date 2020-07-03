Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил новую украинскую крылатую ракету "Нептун", которую в самой стране уже прозвали "убийцей" Крымского моста.

Ранее руководитель военного предприятия "Луч", которое и занималось разработкой, Олег Коростелев в комментарии для канала Security Talks на YouTube выразил надежду, что новое оружие в следующие 1,5-2 месяца уже поступит на вооружение ВС Украины.

Рожин заметил: для того чтобы теоретически рассмотреть ситуацию обстрела Крымского моста украинской стороной, нужно допустить очень много "если".

Во-первых, военное производство на Украине очень мелкосерийно, и оно чаще всего ограничивается производством отдельных единичных образцов.

Во-вторых, Россия имеет мощную систему ПВО. Но даже если допустить проникновение одной из ракет сквозь как бы "дыру в защите" при массированном обстреле "Нептунами", Киев всё равно понесёт значительно более серьёзный урон в такой ситуации.