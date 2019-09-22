«Даже думать не хочется об этом»: Шойгу о войне с Украиной

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны. Как сообщает «Московский комсомолец», так министр прокомментировал призывы экстремистов на Украине начать войну с РФ.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», – заявил Шойгу в интервью.

По словам российского министра, украинцы — братский народ, который объединяет с россиянами совместная история. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне.

Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами. В середине сентября экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Украина не начинает войну с Россией.

Несмотря на частые заявления о России как о главном враге, украинские политики не пытались напасть на соседа. Турчинов сказал, что причина киевского бездействия состоит в том, что Украина боится России, потому что она имеет «второй в мире ядерный потенциал».

По словам экс-секретаря, после государственного переворота в 2014 году власти Украины ждали военной «поддержки» со стороны НАТО, однако ее не последовало. Теперь, утверждает Турчинов, Киеву необходимо заняться укреплением военной составляющей.

«Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — заявил Турчинов.

Отношения России и Украины ухудшились после того, как в Донбассе начались боевые действия, а Крым вошел в состав РФ в результате общенародного референдума на полуострове. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и «агрессии», при этом российская сторона отрицает и называет неприемлемыми подобные обвинения.

Российские власти заявляли о том, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и только заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

ОБСЕ также подтвердила, что российских военных нет в Донбассе. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

В начале года тогдашний начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина находится под угрозой «вторжения» сразу с трех направлений — с севера, востока и юга. Генерал тогда обвинил Россию в «стягивании войск».

«В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — сказал Муженко.

Практически безостановочно заявления о нападении России на Украину делались во время президентства Петра Порошенко, причем исходили они из уст самого украинского лидера. В декабре прошлого года он заявил, что РФ якобы намерена захватить украинские Бердянск и Мариуполь. «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал Порошенко немецкому Funke Media Group.

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В конце июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что РФ не является агрессором.

«Россия — не агрессор, и не отдает предпочтение повышенному уровню напряженности», — подчеркнул российский лидер, отметив важность адекватного ответа на агрессивные действия со стороны стран Запада.

Современные украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским идут по более конструктивному пути, чем их предшественники. Однако, несмотря на значительные подвижки в отношениях с Россией, официальный Киев по-прежнему называет Москву агрессором и считает ополченцев самопровозглашенных народных республик Донбасса российскими наемниками и террористами, отказываясь от прямых переговоров с ДНР и ЛНР.