Даже до раскольников дошло? В Киеве отвергли томос Порошенко

Сегодня в Киеве во Владимирском храме собрались соратники киевского лжепатриарха Филарета Денисенко. Как уточняется в украинских СМИ, прошла встреча по инициативе Денисенко.

Главный вопрос - отмена постановления раскольнического собора декабря 2018 года и категорический отказ от томоса, за который ранее так радел и получением которого гордился экс-президент Украины Пётр Порошенко.

В итоге раскольники сошлись на том, чтобы признать постановление Константинопольского Патриархата недействительным. И судя по появившимся в украинских СМИ документам, уже и до раскольников дошло наконец, что их попросту "развели", а подписанная Константинополем бумажка фактически больше похожа на рейдерский захват. Сам же томос никакой самостоятельности Киеву вопреки утверждениям Порошенко не даёт.

"... ибо это был не Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации (так называемого "Киевского Патриархата") по требованию Вселенского Константинопольского Патриарха Варфоломея", - цитирует "Обозреватель" текст итогового документа сегодняшнего собрания раскольников в Киеве.

Там же указывалось, что без условной ликвидации так называемого "Киевского Патриархата", мол, вообще не могло быть так называемого "объединительного собора" украинских Церквей, который, напомним, прошёл 15 декабря 2018 года".

Лжепатриарх Филарет Денисенко отметил, что условия Патриарха Варфоломея не устраивают украинских раскольников.